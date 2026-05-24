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菲律賓地盤9層高建築物倒塌 恐有30人被困

即時國際
更新時間：13:10 2026-05-24 HKT
發佈時間：13:10 2026-05-24 HKT

菲律賓首都馬尼拉以北的安格利斯市（Angeles City）今日（24日）凌晨發生嚴重工業意外。一幢樓高9層的興建中建築物在雷雨交加下突然倒塌，至少22名工人及時逃生，惟部分人受傷。當局正動員逾百名警員及救援人員在瓦礫中搜救，據報恐有近30名工人仍被困。

雷雨交加下倒塌 起因未明

綜合美聯社等外媒報道，事發於當地時間今日凌晨約3時，安格利斯市一幢尚未完工的9層高混凝土建築突然倒塌，其外牆及棚架傾塌，現場遺下大量巨大石屎碎塊。事發時當地正值雷暴天氣，目前尚未清楚倒塌的確切原因。

正在現場指揮的當地警長門德斯（Jess Mendez）表示，逾百名警員及政府救援人員正分秒必爭地在瓦礫堆中進行搜救。他指出，雖然暫未有死亡報告，但22名工人成功逃出險境，雖有部分人受傷。

對於確實被困人數，官方說法暫未統一。安格利斯市新聞官員佩雷約（Jay Pelayo）引述一名及時逃出的地盤工頭指，估計至少仍有30名工人被困在瓦礫下；另有初步報告指，有19名入失聯。佩雷約坦言，現場滿布巨大混凝土塊，必須動用重型機械及設備才能移開，這是目前救援工作面臨的最大挑戰。

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