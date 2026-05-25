菲律賓在建酒店倒塌 增至4死17失蹤

菲律賓首都馬尼拉以北的安格利斯市（Angeles City）一幢興建中的九層高酒店建築，於周日（24日）凌晨在狂風暴雨下突然倒塌，並波及毗鄰一間酒店。當局證實，事故死亡人數已增至4人，包括一名馬來西亞籍遊客，目前仍有17人下落不明。大批救援人員正日以繼夜在瓦礫中進行搜救。

建中酒店壓中鄰近建築

綜合外媒報道，事發於當地周日凌晨約3時，該幢興建中的九層高建築物突然崩塌，瓦礫壓中旁邊一間正在營業的酒店。一名下榻該酒店的65歲馬來西亞籍男遊客被救出後，證實不治。

地區消防局發言人表示，救援隊伍其後在瓦礫下發現兩名生還的建築工人。然而，首名被救出的工人因身體過於虛弱，送院搶救無效；另一名被困工人則在凌晨約3時出現心臟驟停，醫療人員無法及時施救而當場死亡。

搜救進展緩慢且危險

當局指出，目前仍有17人下落不明，失蹤者絕大部分是事發時在工地內留宿的建築工人。有逃出生天的工人表示，當時約有70人在該地盤工作，幸好大部分人已於周末休假回家，否則傷亡數字恐不堪設想。

發言人坦言，搜救行動進展緩慢且充滿危險，救援人員任何突發的移動都可能引發瓦礫移位，威脅被困者及搜救人員的安全。因此，現階段只能以人手挖掘。救援隊伍將動用熱能探測器尋找生命跡象，若確認再無生還者，才會調動大型挖掘機清理現場及尋找遺體。當局仍在調查建築物倒塌的確切原因。

有分析指出，是次慘劇再次凸顯菲律賓在地區建築熱潮下長期隱藏的安全風險。在馬尼拉以外迅速擴張的城市樞紐，監管當局的監督往往未能追上發展步伐，致令工程安全成疑。