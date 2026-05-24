死神遲到｜美弒母埋三屍死囚打毒針「找不到靜脈」叫停 暫緩一年執行極刑

美國田納西州發生一宗罕見的死刑「流產」風波。一名原定於當地時間周四（21日）上午執行注射死刑的死囚，因醫療團隊花費超過一小時仍「找不到靜脈」注射毒針，導致行刑在最後關頭被迫緊急喊停。州長李比爾（Bill Lee）隨後宣布，州政府至少一年內不會再嘗試對其執行死刑。

兩條管線缺一不可 醫護強攻一小時失敗

這名現年57歲的死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers），涉及32年前一宗轟動全美的冷血慘案。案情指，卡拉瑟斯於1994年狠心殺害時年43歲的親生母親安德森（Delois Anderson），以及另外兩名分別21歲和17歲的青年。三名受害人的遺體，最終在一處公墓的棺材下方被掘出，證實遭集體活埋慘死。卡拉瑟斯其後被裁定謀殺及綁架罪成，判處死刑。

根據《紐約郵報》及外電報道，田納西州懲教署在聲明中解釋，醫療人員在行刑當天雖然迅速建立了第一條主要靜脈注射線路，但隨後卻無法按照毒針死刑的嚴格協議，立即建立起第二條備用線路。

由於當地法律明文規定，執行死刑必須同時具備主、客兩條完好且獨立的靜脈管線，以確保致命藥物能萬無一失地送入體內。醫療團隊在死刑室內不斷嘗試尋找適合血管，甚至按程序嘗試直接建立難度極高的「中央靜脈導管」，惟折騰良久仍告失敗，官方最終唯有宣布取消當天的行刑。

死囚痛苦呻吟 律師聞暫緩喜極而泣

代表卡拉瑟斯的美國公民自由聯盟（ACLU）律師德利貝拉托（Maria DeLiberato）透露，醫護人員在行刑室內足足花費了超過一個小時試圖尋找血管，過程中卡拉瑟斯因皮肉之苦而不斷「皺眉和呻吟」，形容現場畫面極其恐怖。

當德利貝拉托在死刑室外向記者發表講話時，剛好收到州長辦公室發出的暫緩執行令，她隨即激動落淚，直呼「這太不可思議了！我非常感激！」不過，由於當局法規限制，在場監刑的媒體記者被禁止觀看插入靜脈管線的過程，引發部分新聞組織的不滿。

全美多宗同類前科 逼使他州改用槍決

事實上，美國死刑注射「尋不回血管」的窘境並非孤例。根據美國死刑資訊中心（DPIC）資料，自2009年以來，阿拉巴馬州、愛達荷州及俄亥俄州，已有另外六名囚犯因同樣原因被中途喊停行刑。其中愛達荷州在2024年為一名資深死囚執行死刑時，醫療團隊連試八次皆未能成功插管，該州州長隨後索性簽署法案，將「槍決」列為該州的首要死刑執行方式。

死刑資訊中心在聲明中指出，卡拉瑟斯的案件本身已引發外界對其精神疾病、法律代表、甚至DNA測試權利的嚴重關切，而今次死刑的失敗，無疑再次暴露了負責執行死刑人員的專業資格與技術問題，令美國社會對注射死刑的人道爭議再度升溫。