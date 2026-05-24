伊朗局勢｜特朗普：美伊協議基本談成 傳兩國擬延長停火60日 定核談判框架

中在巴基斯坦的積極斡旋下，伊朗與美國持續數星期的間接對話或取得突破。伊朗外交部發言人巴加埃證實，伊美雙方的觀點正朝著更加一致的方向發展，目前正處於最終敲定諒解備忘錄的階段。美方亦承認談判取得進展，媒體更引述消息指，預計在24小時內宣佈達成和平協議。至香港時間周日凌晨4時許，美國總統特朗普表示，美伊協議基本談成。

特朗普在社交媒體上表示，他在白宮橢圓形辦公室與沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦、巴林等多國領導人，就伊朗問題及和平諒解備忘錄進行了「非常好的通話」。特朗普稱，協議已基本談判完成，有待美國、伊朗及其他相關國家最終敲定。他稱，達成協議後，霍爾木茲海峽將被開放，

特朗普又稱，他與以色列總理內塔尼亞胡的通話也「同樣非常順利」。

伊朗總統佩澤希齊揚周六在德黑蘭會見了到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，雙方就兩國關係及防止地區局勢升級的最新外交倡議進行深入磋商。美聯社

特朗普稱，對是否能與伊朗達成一項「好」協議，還是轟炸伊朗，仍持「五五開」態度。美聯社

特朗普周末留守白宮，因而缺席長子小唐納德的婚禮。美聯社

伊方：努力敲定諒解備忘錄

伊朗外交部發言人巴加埃23日接受伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台採訪表示，當前談判重點是推動結束「被強加的戰爭」，雙方正在努力敲定諒解備忘錄。

巴加埃補充指，現階段談判暫不涉及核問題及其相應的解除制裁的具體細節，不過伊朗要求美方解除制裁、尤其是釋放被凍結資產，已明確寫入14條諒解備忘錄文本。

雖然和談進入關鍵窗口，但伊朗內部的強硬態度並未鬆懈。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在會見穆尼爾時，重申伊朗不會背離國家及人民的合法權利。他強烈批評美國「毫無誠信」，強調美方無法被伊朗信任。卡利巴夫更透露，在早前的臨時停火期間，伊朗武裝力量並沒有閒著，而是藉機進行了重組與重整，「加強了自身能力」，以此警告美國若談判破裂，伊朗已做好應對準備。

伊朗總統佩澤希齊揚周六在德黑蘭會見了到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，雙方就兩國關係及防止地區局勢升級的最新外交倡議進行深入磋商。伊朗傳媒透露，伊美雙方在談判中需要交換的關鍵信息，此前已全面通過巴基斯坦方面進行傳達。

魯比奧：不容伊朗挾持能源市場

與此同時，正在印度訪問的美國國務卿魯比奧對此發表看法。他一方面強調美方的底線，表明絕對不會容許伊朗挾持全球能源市場為人質，以確保國際航運與能源供應鏈的安全；但另一方面，魯比奧亦正面回應指，雙方在解決核心問題上「已經取得進展」，未來幾日內或有公布。

美媒：或24小時內公布達成協議

英媒周六引述參與斡旋的中間人消息報道，美伊正逐步接近達成一項協議，將停火期限延長60天，屆時伊朗對海峽航運的限制與美國實施的海上封鎖，均有望逐步解除。期間亦會進一步討論稀釋或移交伊朗高濃縮鈾庫存的問題。

《華盛頓時報》更引述接近談判的消息人士報道，在談判代表批准了一項結束所有戰線戰鬥的協議草案後，美國和伊朗預計將在24小時內宣佈和平協議的最終達成，令美伊快將達成協議的傳聞甚囂塵上。

據AXIOS網站報道，特朗普表示，他將在當天晚些時候與談判代表會面，討論伊朗的最新提議，並很可能在週日決定是否恢復戰爭。特朗普表示，要麼與伊朗達成一項「好」協議，要麼把伊朗轟炸得灰飛煙滅，目前機率是「一半半」。