伊朗局勢｜伊方：正努力敲定諒解備忘錄 特朗普：周日定須否恢復戰爭

中在巴基斯坦的積極斡旋下，伊朗與美國持續數星期的間接對話或取得突破。伊朗外交部發言人巴加埃證實，伊美雙方的觀點正朝著更加一致的方向發展，目前正處於最終敲定諒解備忘錄的階段。美方亦承認談判取得進展，不過總統特朗普補充，他對是否能夠達成一項「好」協議，還是轟炸伊朗，仍持「五五開」態度，或於周日（24日）作出最後定奪。

特朗普：戰事很快結束

伊朗外交部發言人巴加埃23日接受伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台採訪表示，當前談判重點是推動結束「被強加的戰爭」，雙方正在努力敲定諒解備忘錄。

伊朗總統佩澤希齊揚周六在德黑蘭會見了到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，雙方就兩國關係及防止地區局勢升級的最新外交倡議進行深入磋商。美聯社

特朗普稱，對是否能與伊朗達成一項「好」協議，還是轟炸伊朗，仍持「五五開」態度。美聯社

特朗普周末留守白宮，因而缺席長子小唐納德的婚禮。美聯社

巴加埃補充指，現階段談判暫不涉及核問題及其相應的解除制裁的具體細節，不過伊朗要求美方解除制裁、尤其是釋放被凍結資產，已明確寫入14條諒解備忘錄文本。

伊議長：停火期已重整武裝

雖然和談進入關鍵窗口，但伊朗內部的強硬態度並未鬆懈。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在會見穆尼爾時，重申伊朗不會背離國家及人民的合法權利。他強烈批評美國「毫無誠信」，強調美方無法被伊朗信任。卡利巴夫更透露，在早前的臨時停火期間，伊朗武裝力量並沒有閒著，而是藉機進行了重組與重整，「加強了自身能力」，以此警告美國若談判破裂，伊朗已做好應對準備。

伊朗總統佩澤希齊揚周六在德黑蘭會見了到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，雙方就兩國關係及防止地區局勢升級的最新外交倡議進行深入磋商。伊朗傳媒透露，伊美雙方在談判中需要交換的關鍵信息，此前已全面通過巴基斯坦方面進行傳達。

魯比奧：不容伊朗挾持能源市場

與此同時，正在印度訪問的美國國務卿魯比奧對此發表看法。他一方面強調美方的底線，表明絕對不會容許伊朗挾持全球能源市場為人質，以確保國際航運與能源供應鏈的安全；但另一方面，魯比奧亦正面回應指，雙方在解決核心問題上「已經取得進展」。

據早前流出的備忘錄草案，協議若達成，美伊將啟動為期30天的談判期，屆時伊朗對海峽航運的限制與美國實施的海上封鎖，均有望逐步解除。

面對和談的「臨門一腳」，美國總統特朗普的動向尤為引人注目。特朗普周五公開表示，中東的戰事「很快結束」。不過，他透露目前正處於極為關鍵的歷史時刻，為了親自坐鎮華盛頓，他決定臨時改變行程，周末留在白宮處理國家安全事務，因而缺席長子小唐納德的婚禮。

據AXIOS網站報道，特朗普表示，他將在當天晚些時候與談判代表會面，討論伊朗的最新提議，並很可能在週日決定是否恢復戰爭。特朗普表示，他對是否能夠達成一項「好」協議，還是轟炸伊朗，持「五五開」態度。

有美國傳媒引述知情官員消息指，除非伊美談判在最後關頭取得實質性突破，否則白宮正在認真考慮全面恢復對伊朗發動軍事攻勢。這意味著，未來數日將是決定中東走向和平還是爆發更大規模衝突的重要時刻。