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俄烏戰爭｜普京指控烏克蘭空襲盧甘斯克學生宿舍 近60人死傷或失蹤

即時國際
更新時間：00:04 2026-05-24 HKT
發佈時間：00:04 2026-05-24 HKT

俄羅斯總統普京周五指控烏克蘭無人機襲擊盧甘斯克的一處學生宿舍，下令軍方準備報復方案。烏方否認指控，稱只是襲擊該地區的一個精銳無人機指揮單位，強調基輔方面遵守國際人道法。

被擊中學生宿位於盧甘斯克州俄控地區斯塔羅比爾斯克。普京在國家電視台發表的聲明中表示，宿舍附近沒有軍事目標。

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被擊中學生宿位於盧甘斯克州俄控地區斯塔羅比爾斯克。普京在國家電視台發表的聲明中表示，宿舍附近沒有軍事目標。

普京指出：「附近沒有任何軍事設施、情報機構或相關服務設施。因此，聲稱彈藥擊中該建築物是由於我方防空或電子戰系統造成的，完全沒有依據。這次襲擊並非意外；它分三波進行，16架無人機瞄準了同一地點。」

俄羅斯人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）表示，烏克蘭無人機在夜間襲擊了盧甘斯克師範大學斯塔羅比爾斯克學院的宿舍，當時86名年齡介乎14至18歲的青少年正在宿舍內睡覺。

法新社報道，莫斯科支持的盧甘斯克州州長帕謝奇尼克周六表示，空襲已造成10人死亡、38人受傷，11名學生仍失蹤。

俄羅斯外交部在聲明中表示：「我們呼籲國際組織、各國政府和國際社會進行客觀評估⋯⋯並強烈譴責這起血腥的恐怖襲擊。」

上周，俄羅斯總統澤連斯基在基輔一棟公寓大樓的廢墟上獻上紅玫瑰，此前俄羅斯導彈襲擊造成包括3名兒童在內的24人死亡。澤連斯基承諾將對攻擊事件進行報復。

 

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