伊斯蘭教法︱印尼妓女與嫖客各罰打100鞭 1人當場痛暈
更新時間：16:51 2026-05-23 HKT
發佈時間：16:51 2026-05-23 HKT
發佈時間：16:51 2026-05-23 HKT
印尼亞齊省（Aceh province）是國內唯一實施伊斯蘭教法的地區。5月21日，當局公開鞭刑兩名女子與兩名男子，官方稱原因是「婚外性行為」，但實際上是性工作者與客人的關係，四人各挨100鞭。
慘叫聲不絕於耳
四人在亞齊省首府班達亞齊一處公園內，全身穿白衣，當眾各挨100鞭，痛苦慘叫。根據《法新社》報導，四人在遭藤條抽打時，不時露出痛苦表情並發出呻吟聲，現場聚集數十名圍觀民眾。亞齊伊斯蘭宗教警察負責人里札爾表示，這兩名女子是性工作者，兩男子則是她們的恩客。
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與異性親近及飲酒也可判鞭刑
亞齊省法律禁止未婚男女發生性行為，也是印尼唯一實施部分伊斯蘭教法（Syariah law）的地區，當天還有另外5人遭到鞭刑，分別被處以9至23鞭不等，原因包括與異性過度接近以及飲酒等。
雖然鞭刑並非印尼全國合法刑罰，但在亞齊省仍獲得高度支持，用於懲罰包括賭博、同性性行為等多種行為，今年1月，當地宗教警察也曾對一對未婚情侶各執行140鞭。
印尼是全球穆斯林人口最多的國家，但官方承認包括伊斯蘭教在內共6種宗教，以及部分原住民傳統信仰。
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