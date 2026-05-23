伊朗局勢︱特朗普缺席長子婚禮留守白宮 「薄餅指數」翻倍再掀開戰憂慮

美伊局勢波譎雲詭之際，美國總統特朗普（Donald Trump ）周五（22日）在社交平台發文宣佈，他不會出席長子小特朗普（Donald Trump Jr.）與社交名媛安德森（Bettina Anderson）的婚禮，因為他必須留在華盛頓處理公務。同時，「薄餅指數」翻倍以及伊朗再次關閉其領空，均加重公眾對伊朗局勢惡化的不安。

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優先處理伊朗問題

美媒引述消息報道，小特朗普的婚禮將於本周末在巴哈馬群島的一個小島上舉行。雖然具體時間尚未公佈，但正好落在美國陣亡將士紀念日的長周末。

特朗普在貼文中表示，他很想參加小特朗普和家族新成員安德森的婚禮，但因為政府事務以及對美國的責任，無法成行。特朗普認為在此重要時刻，必須留在華盛頓和白宮。他周四（21日）曾透露，雖然小特朗普希望他出席婚禮，但他需要處理伊朗問題等事務，若出席將遭到假新聞攻擊。

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伊朗再關西部領空

同時，伊朗關閉西部地區領空，禁止所有航班通行至25日。伊朗民航組織22日深夜發布飛航公告，取消所有剩餘航班直至隔天早晨。這項措施再次顯示美國可能恢復對伊朗的空襲行動，

「薄餅指數」顯示，美國國防部周邊多家薄餅店5月22日晚間的生意高於平均水準。距離五角大廈2.2公里的達美樂薄餅（Domino's Pizza）銷量增加2.2倍；距離3.5公里的Pizzato薄餅，銷量也高出平均水準，達到167%，也進一步加深外界對伊朗戰爭或重新爆發的疑慮。

「薄餅指數」22日夜激增，外賣服務增加。Pentagon Pizza Watch@X

「薄餅指數」的原理是，當五角大廈、白宮等國防與情報機構周邊的連鎖薄餅店（例如達美樂、Papa Johns）訂單量突然大增時，代表有大量軍方人員和分析師正在加班，準備或應對重大突發事件。