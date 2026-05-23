伊朗局勢︱伊朗阿曼密商霍爾木茲海峽新制 擬收服務費

《紐約時報》報道，伊朗與美國盟友阿曼正討論合作，建立一套對通過霍爾木茲海峽的船隻收服務費的制度。此舉無視特朗普政府先前發出的警告，即不得對通過這條關鍵國際水道的船隻索取費用。

收服務費 而非通行費

霍峽北岸為伊朗，南岸為阿曼。兩名熟悉霍峽管理討論的知情人士透露，伊朗不打算建立一套單純針對通行進行收費的通行費制度，相反地，伊朗與阿曼的談判探討了一項向船隻收取服務費的提案。伊朗和阿曼似乎在強調，擬議的系統將涉及服務費（fee），而非通行費（toll），這在法律上是一個重要的區別。

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根據國際法，單純對通過水道的船隻收取通行費恐屬違法，但在某些情況下，允許對向船隻提供的實際服務收取費用，例如港口的廢棄物處理。不過專家指出，如果這套服務費制度只是換湯不換藥的通行費，它依然不會被視為合法。1982年「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規定，只要船隻遵守安全和污染控制的相關法規、程序與慣例，即享有不受阻礙通過國際海峽的權利。

據兩名熟悉談判的伊朗官員說，阿曼最初拒絕與伊朗在霍峽的聯合夥伴關係，但現在正在討論分享收入的問題。這些官員表示，阿曼告訴伊朗，在意識到收費系統的潛在經濟利益後，它願意利用自身對巴林、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋等波斯灣鄰國及美國的影響力，來推動這項計劃。

據伊朗媒體昨日報道，過去24小時內，在革命衛隊海軍的「協調與安全保障下」，共有包括油輪、貨櫃船及其他商船在內的35艘船隻通過霍峽。

卡塔爾巴國代表赴德黑蘭斡旋

另外，路透社昨日援引消息人士的話報道，卡塔爾已派遣一個談判小組前往伊朗首都德黑蘭，以協助達成一項結束伊朗戰事的協議。伊朗媒體也報道，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾已前往伊朗，將與高級官員，推動伊朗與美國談判。