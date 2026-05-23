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美國國家情報總監加巴德宣布辭職 丈夫患罕見骨癌 任期至6月底

即時國際
更新時間：04:53 2026-05-23 HKT
發佈時間：04:53 2026-05-23 HKT

美國國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）周五宣布辭職，表示將離開現職以照顧被診斷患上罕見骨癌的丈夫。其辭職將於6月30日生效。

據多間美國媒體報道，加巴德在白宮橢圓形辦公室會晤總統特朗普期間，已告知對方其去職決定。白宮方面亦表示，她是因家庭原因離任。

加伯德在辭職信中表示，對特朗普過去委以重任「深表感激」，並稱丈夫阿布拉罕·威廉斯（Abraham Williams）近日確診罕見骨癌，自己無法在同時履行高強度職務的情況下讓丈夫獨自面對治療。

不過，有消息人士指出，加巴德實際上早前已與白宮關係緊張，並被排除在多項國家安全決策之外，包括涉及伊朗及委內瑞拉等議題的核心會議，因此離任亦被視為「被迫離場」。

加巴德在辭職信中表示，對特朗普過去委以重任「深表感激」。路透社
加巴德在辭職信中表示，對特朗普過去委以重任「深表感激」。路透社
消息人士指出，加巴德實際上早前已與白宮關係緊張，並被排除在多項國家安全決策之外。路透社
消息人士指出，加巴德實際上早前已與白宮關係緊張，並被排除在多項國家安全決策之外。路透社

特朗普在社交平台表示，加巴德「表現出色」，並讚揚她在家庭困難下選擇退下火線，並宣布由副手艾倫·盧卡斯（Aaron Lukas）暫代職務。

加巴德任內被指與部分國安及情報系統高層關係緊張，亦因推動解密檔案、撤銷多名前情報官員安全許可等措施引發爭議。

有民主黨參議員則批評，情報總監職位近年日益政治化，強調下一任人選必須保持專業與獨立性。

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