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沃什宣誓就任美聯儲主席 儀式破慣例移師白宮舉行

即時國際
更新時間：00:56 2026-05-23 HKT
發佈時間：00:56 2026-05-23 HKT

美國聯邦儲備局新任主席沃什（Kevin Warsh）周五（22日）在華盛頓宣誓就職，宣誓儀由美國總統特朗普主持。不過美國傳媒指出，今次儀式並未按慣例在聯儲局總部舉行，而是改在白宮舉行，引起外界關注。

特朗普在致辭中形容聯儲局是「全球金融體系的支柱」，又稱美國央行「備受尊敬」。他表示：「我希望凱文能夠完全獨立，我希望聯儲局是獨立的，做好自己的工作，不用理會我，也不用理會任何人，只要做好本分就可以。」

不過，外界指出，特朗普過去多年一直批評聯儲局及其前主席鮑威爾（Jerome Powell），多次要求減息刺激經濟，與其現時強調「央行獨立性」的說法形成對比。

沃什接替前主席鮑威爾出任聯儲局主席。路透社
沃什接替前主席鮑威爾出任聯儲局主席。路透社
特朗普表示，「我希望凱文能夠完全獨立，我希望聯儲局是獨立的，做好自己的工作。」路透社
特朗普表示，「我希望凱文能夠完全獨立，我希望聯儲局是獨立的，做好自己的工作。」路透社

特朗普在任內及競選期間，曾多次公開批評鮑威爾拒絕配合減息政策，甚至在社交平台上質疑聯儲局決策，又批評當時政策「無膽量、無判斷、無遠見」。

報道指，特朗普重返白宮後，除持續施壓聯儲局外，亦曾要求司法部調查鮑威爾是否在國會作供時涉及失實陳述，並試圖撤換聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook），但相關行動目前仍受法律程序限制。

分析認為，沃什上任之際正值美國利率政策及通脹走勢具爭議時期，聯儲局未來的政策取向備受市場關注。

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