Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州笨賊失足「攝牆罅」受困10小時 警察路過救出送法辦

即時國際
更新時間：00:27 2026-05-23 HKT
發佈時間：00:27 2026-05-23 HKT

美國加州薩利納斯（Salinas）一名男子涉嫌深夜時分入室搶劫，從一間電影院的屋頂潛入隔壁咖啡廳時腳滑失足，整個人卡進兩棟建築物之間極度狹窄的夾縫牆壁內動彈不得，受困長達10小時。

薩利納斯警察局證實，這名現年29歲「笨賊」瓦倫西亞（Isaac Valencia）於17日上午獲救後，當場依入室竊盜罪嫌移送法辦。

相關新聞：湖北3笨賊網上曬「爆格」過程 警按圖索驥全部拘捕︱有片

消防爆破拆牆拆了2.5小時。 fb / Salinas Police Department
消防爆破拆牆拆了2.5小時。 fb / Salinas Police Department
消防爆破拆牆拆了2.5小時。 fb / Salinas Police Department
消防爆破拆牆拆了2.5小時。 fb / Salinas Police Department
離奇被困的「笨賊」獲救無大礙。 fb / Salinas Police Department
離奇被困的「笨賊」獲救無大礙。 fb / Salinas Police Department

根據調查，瓦倫西亞於16日晚上9時左右，為了行竊爬上電影院屋頂，並企圖尋找破口闖入咖啡廳，沒料到失足重摔約6.7米，垂直夾在兩面牆壁的縫隙中。

警方表示，破案過程也極具戲劇性。18日清晨，幾名剛結束通宵值班的警員，在下班前順道走進咖啡廳想買杯咖啡提神。點餐時，敏銳的警員突然隱約聽到極其微弱的求救聲。店內員工也表示其實較早前有聽到過，但後來聲音突然消失了。

相關新聞：笨賊偷寺廟香油錢遇「睡魔急call」 瞓醒已被拘捕

警員們立刻順着微弱的聲音，一路向店外入口處搜尋，最後發現聲音來自咖啡廳與隔壁「瑪雅電影院（Maya Cinemas）」之間的夾縫牆壁內。

薩利納斯消防局接獲警方通報後趕抵現場，消防員起初嘗試直接破壞咖啡廳的牆面，卻遭遇了厚重的空心磚與水泥層阻擋，最終不得不轉向另一側的外牆，用電鋸與破壞工具切開一塊巨大的結構，花了2.5小時才成功救出已受困10小時的瓦倫西亞。

瓦倫西亞在現場接受初步身體檢查，確認僅受輕傷並無大礙，隨即被移送至蒙特利縣監獄（Monterey County Jail）關押，法官裁定可以1萬美元保釋（約7.8萬港元）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
13小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
影視圈
4小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
醫生教室
14小時前
00:44
神舟二十三號︱央視：香港太空人將奔赴星海 據悉是警隊警司黎家盈
即時中國
2小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
13小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
12小時前
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰18.5億元人幣 老虎罰4.1億
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰逾18.5億元人幣 老虎罰4.1億
股市
8小時前
橫頭磡邨住戶受鄰居滋擾多年 錄片段向房委會投訴不獲受理 住戶提司法覆核獲判勝訴
橫頭磡邨住戶受鄰居滋擾多年 錄片段向房委會投訴不獲受理 住戶提司法覆核獲判勝訴
社會
7小時前
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
影視圈
5小時前