加州笨賊失足「攝牆罅」受困10小時 警察路過救出送法辦

美國加州薩利納斯（Salinas）一名男子涉嫌深夜時分入室搶劫，從一間電影院的屋頂潛入隔壁咖啡廳時腳滑失足，整個人卡進兩棟建築物之間極度狹窄的夾縫牆壁內動彈不得，受困長達10小時。



薩利納斯警察局證實，這名現年29歲「笨賊」瓦倫西亞（Isaac Valencia）於17日上午獲救後，當場依入室竊盜罪嫌移送法辦。

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消防爆破拆牆拆了2.5小時。 fb / Salinas Police Department

消防爆破拆牆拆了2.5小時。 fb / Salinas Police Department

離奇被困的「笨賊」獲救無大礙。 fb / Salinas Police Department

根據調查，瓦倫西亞於16日晚上9時左右，為了行竊爬上電影院屋頂，並企圖尋找破口闖入咖啡廳，沒料到失足重摔約6.7米，垂直夾在兩面牆壁的縫隙中。

警方表示，破案過程也極具戲劇性。18日清晨，幾名剛結束通宵值班的警員，在下班前順道走進咖啡廳想買杯咖啡提神。點餐時，敏銳的警員突然隱約聽到極其微弱的求救聲。店內員工也表示其實較早前有聽到過，但後來聲音突然消失了。

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警員們立刻順着微弱的聲音，一路向店外入口處搜尋，最後發現聲音來自咖啡廳與隔壁「瑪雅電影院（Maya Cinemas）」之間的夾縫牆壁內。

薩利納斯消防局接獲警方通報後趕抵現場，消防員起初嘗試直接破壞咖啡廳的牆面，卻遭遇了厚重的空心磚與水泥層阻擋，最終不得不轉向另一側的外牆，用電鋸與破壞工具切開一塊巨大的結構，花了2.5小時才成功救出已受困10小時的瓦倫西亞。

瓦倫西亞在現場接受初步身體檢查，確認僅受輕傷並無大礙，隨即被移送至蒙特利縣監獄（Monterey County Jail）關押，法官裁定可以1萬美元保釋（約7.8萬港元）。