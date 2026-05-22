芭堤雅JA Plus酒店大火 逾240人疏散有人穿過火舌燒傷

泰國芭堤雅JA Plus酒店周四晚發生火災，事發時接待了240名住客，當地媒體形容現場一片恐慌，疏散過程「混亂不堪」。事件中有4人受傷，其中一名泰籍男子為了逃生而衝入火海，吸入濃煙且全身20%燒傷。

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消防局上傳至facebook的影片顯示，酒店屋頂被大火吞噬，周圍濃煙滾滾。火災發生時酒店178間客房爆滿，共接待了240位客人。

來自多個機構的消防員和救援隊趕赴現場，經過一個小時的努力，最後將火勢控制在酒店的屋頂和7樓。

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事件中有4人受傷，包括2名泰國女性和1名因吸入濃煙而受傷的印尼男孩。另外1名泰籍男子為了逃生而衝入火海，吸入濃煙且全身20%燒傷。

出於安全考慮，該酒店已暫時關閉，客人被安置到附近其他酒店。

初步調查結果顯示，火災源自屋頂餐廳，懷疑是由電線短路引起，當時餐廳內沒有人。當局將進一步調查。