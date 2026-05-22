日本福岡爆「神祕感冒」非流感新冠 喉嚨痛鼻塞無發燒疑病毒感染

日本「黃金周」連假過後不久，氣溫忽冷忽熱變化頻繁，九州福岡縣近日出現一種「神祕感冒」（謎の風邪），既不是流感，也不是新冠病毒，民眾議論紛紛。



患者自述症狀高度交集，社區診所醫生也發現患者人數增加。福岡縣醫生會20日罕見針對「感冒」召開記者會說明，病原體尚未確定，目前傾向認為是病毒感染，預料1至2個月內應可確認病毒。

檢測發現福岡「神祕感冒」非新冠病毒。 美聯社

「神秘感冒」病徵：

喉嚨痛

流鼻水

劇烈咳嗽且有痰

幾乎沒有發燒

喉嚨痕痛 瘋狂流鼻水

綜合日媒報道，近日社交平台出現不少焦慮貼文，例如「神祕感冒在公司重度蔓延，快崩潰了」、「黃金周之後開始流行的神祕感冒也找上我」。有人說「神祕感冒」正在福岡流傳，縣民自述「喉嚨發癢，咳個不停，後來就失聲了，大概從黃金周前後開始」、「起初喉嚨痛，後來就鼻塞」；有人症狀時好時壞，自稱喉嚨痛了1個月還沒好、嚴重時咳嗽流鼻水「每天用掉一盒面紙」。也自認得了「神祕感冒」的網友驚覺，黃金周期間確實去過福岡。

調查指逾半受訪者誤以為流感疫苗可預防RSV。資料圖片

「福岡爆發神祕感冒」的說法在網上廣傳，當地診所也發現患者人數增加。福岡市診所醫生瀨川祐一表示，周二（19日）求診患者約180人，比平常增加2到3成。福岡縣流行病最新疫情調查顯示，新冠肺炎、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）等重大傳染病通報病例數並未達到警戒等級，瀨川醫生懷疑有一種不常檢測的病毒正在傳播，而非全新的傳染病。

疑是未命名普通感冒病毒

東京一間內科診所院長伊藤博道醫生也說，黃金周結束後有許多患者主訴「神祕感冒」症狀，年齡多半介乎20至50歲，「有些人無法立即確認病因或病毒總類，例如流感、新冠病毒檢測均為陰性，也非鏈球菌感染」。他指出，已知病毒超過200種，各種病毒還有亞型，與其說是「神祕新病毒」，更可能是某種尚未命名的普通感冒病毒。多摩家庭診所院長大橋博樹說，目前只能對症治療，患者通常1周左右可康復。

醫生建議6大基本預防措施