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煽動厭華｜首爾經濟TV指「中國人狂買江南區公寓」 李在明親揭造假電視台道歉

即時國際
更新時間：16:38 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-22 HKT

南韓媒體「首爾經濟TV」日前在節目中，聲稱中國人「大量購入首爾江南區公寓」，遭總統李在明直指故意捏造假新聞「煽動厭華情緒」。電視台21日晚以全體員工名義發表道歉聲明。

節目聲稱中國人買江南區公寓多達944套。
節目聲稱中國人買江南區公寓多達944套。

相關電視節目聲稱「中國人突襲購買首爾江南區公寓944套，橫掃市場房源」。李在明在X平台發文（原推特）點名電視台，並表示經核實，今年1月至4月期間，在首爾江南區購買分戶產權建築的中國人僅5人。他直指電視台作出虛假報道，強調經濟媒體「煽動排華情緒，對國家和國民沒有任何益處」。

首爾經濟TV相關造假節目已下架。
首爾經濟TV相關造假節目已下架。

李在明前一天在國務會議上聽取國土交通部彙報時，也曾嚴厲批評該媒體，並要求法務部研究現行法律中是否存在針對明顯假新聞的處罰條款。

首爾經濟TV電視台21日發布道歉聲明，承認「在製作過程中過度關注收視率和關注度」，加上「內部審核機制存在缺陷」，導致未能有效過濾掉虛假內容，「對由此給許多人帶來的不適和困惑表示真誠歉意」。

李在明點名批評首爾經濟TV及親自公布中國人實際購房數量。 X截圖
李在明點名批評首爾經濟TV及親自公布中國人實際購房數量。 X截圖

該電視台刪除相關假新聞後，已重新製作發佈了由韓國國土交通部編制的關於外國人購買韓國房地產統計數據的節目內容。

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