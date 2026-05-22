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洪都拉斯2宗武裝襲擊釀24死 其中19人在棕櫚園遭屠殺

即時國際
更新時間：14:37 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:37 2026-05-22 HKT

洪都拉斯北部周四（21日）發生2宗武裝襲擊事件，襲擊地點包括科隆省特魯希略市一座棕櫚種植園，共造成至少24人喪生。當地農村團體領導人說，遇害者都是受僱於一個控制棕櫚園的武裝幫派。

在棕櫚種植園遇襲案中，共有19人死亡，死者包括11名男性和3名女性，多數遺體在園區內被發現。當地居民說，遇害者可能為農場工人，事發時正前往作業地點。

根據當地一家媒體播出的畫面顯示，至少有9具屍體散落在大片棕櫚園裡。

軍警到場戒備。法新社
軍警到場戒備。法新社
軍警到場調查，搜捕兇徒。法新社
軍警到場調查，搜捕兇徒。法新社
軍警到事發棕櫚園調查。法新社
軍警到事發棕櫚園調查。法新社
軍警持槍戒備。法新社
軍警持槍戒備。法新社

2區域分別發現13具及9具遺體

洪國安全部長貝拉斯克斯向記者表示：「從現場影像來看，情況宛如在地獄，有幾人顯然遭到火力強大的武器殺害，包括步槍和獵槍。」

檢方發言人莫拉在當地電視台指出，檢警兩組人員在兩個區域現場，各發現了13具和6具遺體。

貝拉斯克斯表示，政府將向事發地區緊急部署特別行動隊，抓捕嫌疑人並打擊當地犯罪組織。

疑涉爭奪棕櫚園控制權

現場位於下阿瓜恩河谷地區里格雷斯。此地敵對幫派之間多年來一直在爭奪棕櫚園的控制權及毒品的走私運輸路線。

另據洪都拉斯警方通報，同日，科爾特斯省奧莫阿市靠近危地馬拉邊境的地區發生另一宗暴力事件，目前已造成5名警察死亡。

據洪都拉斯媒體報道，科隆省部分地區長期受土地爭端、毒品販運和武裝犯罪影響，多年來謀殺、強制驅逐等事件頻發。

洪都拉斯國會才剛批准一系列對抗犯罪暴力的改革計畫。目前洪國每10萬人中，就有24人死於謀殺。

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