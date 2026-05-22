美媒指暫停對台140億美元軍售 代理海軍部長：確保對伊朗有足夠彈藥

美國媒體報道指，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）於參議院聽證會表示，由於要確保有足夠彈藥應付對伊朗的軍事行動，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

否認美國彈藥庫存告急

據《國會山報》（The Hill）報道，高雄21日出席參議院聽證會時表示，雖然外界關注美國的彈藥庫存，但美國仍然有「充足」的飛彈與攔截彈。

高雄向共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，「目前我們正進行暫停軍售，以確保我們擁有『史詩怒火』（Epic Fury）行動所需的彈藥，而我們確實有很多。我們只是要確認一切齊備，但當政府認為合適時，對外軍售將會繼續。」



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麥康奈爾追問，是否預計這筆軍售最終會獲得批准時，高雄表示，這將取決於國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）。麥康奈爾隨即表示，這才是「真正令人憂心的地方。」

美國總統特朗普上周在霍士新聞的訪問中，曾表示「我還沒有批准（對台售武）。我們會看看情況如何」，他可能會把對台軍售作為與中國談判的「籌碼」。

高雄在聽證會的說法，也引起部份媒體質疑是自相矛盾。美媒NOTUS的國防記者Joe Gould在社群媒體X上質疑，如果物資充足，為什麼還需要暫停？