威廉凱特大婚蛋糕拍賣 切片保存15年 底價1.57萬

來自英國威廉王子與凱特2011年大婚的一片水果蛋糕，定於下周四（28日）在倫敦拍賣，底價1500英鎊（約1.57萬港元）。這片已有15年歷史的蛋糕，大小約3吋乘2吋，以紙包裹，並保存在一個紀念鐵盒中。鐵盒上刻有William and Catherine,April 29,2011字樣。

威廉與凱特婚禮上的蛋糕由凱恩斯（Fiona Cairns）設計，是一座高3呎共8層的水果蛋糕，裝飾有糖花，重量達220磅。

英國威廉王子與凱特2011年大婚。美聯社

英國威廉王子與凱特2011年舉行大婚。Westminster Abbey

結婚蛋糕高3呎 重達220磅

其中一片蛋糕由凱特的友人茱莉.卡瓦納（Juli Kavanagh）保存。她也保留了其他婚禮當天的紀念物，以及另外2張來自凱特的溫馨卡片。

其中一張卡片日期為2017年，是凱特代表長子喬治王子寫下。當時喬治只有4歲，這張卡片是為了感謝茱莉送給喬治一隻大型暴龍玩具，指喬治非常喜歡，把牠放在臥室外站崗。卡片上並有小王子的簽名。

吸引收藏家高度興趣

這批獨特的皇室紀念品，將於5月28日在倫敦Forum Auctions拍賣，Forum Auctions專家鮑威爾（Rupert Powell）表示：「與威廉王子和凱特密道頓婚禮有關的物品，捕捉了現代皇室史上的一個關鍵時刻，那是一場全球數百萬人觀看的盛事，如今已被相當懷舊地看待。與2011年王室婚禮有關的紙本文物與紀念品，持續吸引收藏家高度興趣，尤其是在來源、稀有性與保存狀況結合，能與這場重大國家場合建立具體連結時。」