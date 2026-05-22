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美特使不請自來訪格陵蘭 稱美國需恢復在島上的存在

即時國際
更新時間：11:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-22 HKT

美國路易斯安那州（State of Louisiana）州長蘭德里（Jeff Landry）於5月17至20日造訪格陵蘭，這是他自2025年12月被總統特朗普任命為格陵蘭特使以來，第一次踏上該島。在訪問結束時，他表示，美國需要恢復在格陵蘭的存在，現在正是重返島上的時候，格陵蘭也需要美國。

目前僅有一座基地仍運作

蘭德里日前在未獲邀請的情況下抵達格陵蘭首府努克。格陵蘭自治政府總理尼爾森與蘭德里會面後表示，已向蘭德里等美方官員重申，格陵蘭不出售，格陵蘭人民的自決權不容討論。

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萬斯3月底曾到格陵蘭訪問。路透社
萬斯3月底曾到格陵蘭訪問。路透社
特朗普長子唐納德（左）今年1月曾到訪格陵蘭。路透社
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美方提議在格陵蘭南部增設3處美軍基地。路透社
美方提議在格陵蘭南部增設3處美軍基地。路透社

美國在冷戰時期曾在格陵蘭設有17處軍事設施，但目前僅剩位於格陵蘭北部的一座太空基地仍在運作。蘭德里表示，特朗普主張擴大美國在格陵蘭的安全部署，並重新啟用部分軍事基地。

相關新聞：美國丹麥密談曝光 格陵蘭擬增設3美軍基地 傳列為美主權領土

特朗普自2025年重返白宮以來，多次聲稱要拿下格陵蘭，更曾表示不排除動用武力。據報導，美國、丹麥與格陵蘭已成立三方工作組，就美國在北極地區的安全關切進行商討。丹麥首相弗雷澤里克森表示，工作組在嘗試尋找解決方案的同時，不會逾越丹麥所劃定的紅線。

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