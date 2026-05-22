法航空巴墜大西洋228死 航空公司、空巴逆轉有罪 僅各罰203萬

法國航空公司一架A330型空中巴士客機2009年在大西洋墜毀，造成228人罹難，巴黎上訴法院推翻初審法院先前的無罪判決，裁定法航與空中巴士犯下過失殺人罪，判處2家公司各罰款22.5萬歐羅（約203萬港元）。

法航編號AF447的A330客機，2009年從巴西里約熱內盧飛往巴黎，在1萬1580米高空遭遇暴風雨，失速墜入大西洋，機上12名機員與216名乘客全數罹難，成為法國航空史上最慘重的空難。死者包括72名法國籍公民及58名巴西籍人士。

黑盒於2011年才尋獲。路透社

法航一直否認控罪。路透社

黑盒直到2011年才在深海尋獲，法國航空事故調查處發現，機組人員對於航機感測器結冰問題處理不當，機翼下方升力驟減，導致飛機失速。檢方鎖定飛機製造商與航空公司內部職務怠忽方向調查，包括培訓不足、未就先前事故後續完善處置。

官司拖17年 法航、空巴否認刑事責任

罹難者家屬事後控告法航與空巴過失殺人罪，法航和空中巴士一直否認有任何刑事責任，並將責任歸咎於機師失誤。初審法院法官2023年認定這2家公司均有過失，但並無證據顯示存在直接因果關係。家屬對此非常不滿，批評法院放過2家應該承擔過失責任的大企業。

檢方曾建議家屬撤銷訴訟，最終仍在去年提出上訴。這宗官司拖了17年後，巴黎上訴法院周四（21日）判決法航與空巴過失殺人罪成立，

上訴法院認定空中巴士應負多項過失，包括低估感測器結冰問題的嚴重性，以及未妥善通知營運航空公司的機組人員。法航被判定未提供飛行員訓練及未充分告知機組人員。

家屬：僅象徵性懲罰 難彌補痛失至親損失

法院雖排除感測器結冰與撞海之間4分30秒內可能發生機師錯誤的可能性，但仍認為機組人員尚未充分準備應對極為複雜的故障。主審法官說：「AF447的機師真的盡了一切努力想脫離這極其可怕的局面，他們已經盡力了，沒有什麼可以怪他們。」

法院宣判時，罹難者家屬聚集法庭聆聽判決結果。對於法院判處的最高22.5萬歐羅罰款，部分罹難者家屬批評，這金額僅是「象徵性懲罰」，難以彌補痛失至親的損失。

法律界人士預估，法航與空巴可能會向最高法院上訴。

