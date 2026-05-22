遏止「成績通脹」 哈佛限制A級數量

為遏制「成績膨脹」現象，美國哈佛大學教師群體近日投票批准，對每門課程的A等成績設置數量上限。儘管此舉遭到學生強烈反對，校方仍決意推行，以維護哈佛學位的含金量與學術聲譽。

七成教師支持設限

新規規定，本科生院每門課程獲A級的學生比例上限為20%，包含「A-」在內的其他等級則不受限。投票結果顯示，教師群體中約七成人支持設限。在2024-25學年，哈佛高達60%的成績被評為A，遠高於2005-06學年的25%。這導致頂尖學術獎項氾濫，例如頒發給GPA最高的學生的「索菲亞．弗洛因德獎」，以往僅有1至2人獲獎，上學年竟暴增至55人。

學生會民調顯示多數學生反對此措施，稱設限是「治標不治本」，會阻礙學術探索。面對學生質疑，校方決議將實施時間由今年推遲至明年秋季，讓教授有充裕時間重新設計考卷以區分學生水平。

哈佛希望此舉能引發連鎖效應。耶魯學院院長劉易斯表示，不希望耶魯的A級被認為含金量不如其他高校。耶魯四月的報告指出，成績已無法準確反映學生的學習成果。