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美國新墨西哥州3人接觸物質後死亡 多名救援人員不適送院

即時國際
更新時間：02:31 2026-05-22 HKT
發佈時間：02:31 2026-05-22 HKT

美國新墨西哥州一間鄉郊民居周三（14日）發生懷疑藥物過量及接觸不明物質事件，造成3人死亡，超過十名到場救援人員亦一度因可能受污染而被隔離及接受檢查。

救援人員出現咳嗽、嘔吐等症狀

新墨西哥州警方表示，事發於阿爾伯克基（Albuquerque）以東的蒙特艾爾（Mountainair）鎮，當局接報指一間住宅內有人失去意識，到場後發現4人昏迷，其中3人證實死亡，另一人送往阿爾伯克基醫院治理。死者及傷者身份暫未公布。

救援人員抵達後亦出現不適，包括噁心及頭暈等症狀。當地一名志願消防員表示，她曾協助一名女子進行心肺復甦法，之後目睹多名急救人員及消防員在直升機停機坪附近開始咳嗽、嘔吐及感到暈眩。

救援人員抵達後亦出現不適，包括噁心及頭暈等症狀。美聯社
救援人員抵達後亦出現不適，包括噁心及頭暈等症狀。美聯社
救援人員抵達後亦出現不適，包括噁心及頭暈等症狀。美聯社
救援人員抵達後亦出現不適，包括噁心及頭暈等症狀。美聯社

當局正調查涉事物質成分。蒙特艾爾市長涅托（Nieto）表示，現場可見懷疑毒品，認為可能與事件有關，但他指目前沒有跡象顯示不適與一氧化碳或天然氣洩漏有關。州警方亦表示，事件目前未對公眾構成威脅，初步相信該物質可能透過接觸傳播，並非空氣傳播。

新墨西哥大學醫院表示，近兩名十名患者在接觸有關物質後接受檢查及去污處理，大部分為沒有症狀的救援人員，其後已出院；截至周三晚上，仍有3名出現症狀的患者留院觀察。

蒙特艾爾鎮人口不足1000人，市長形容今次是一次「可怕的悲劇」。他又表示，鎮政府周四將關閉一天，以讓職員處理事件帶來的情緒衝擊。當地居民亦在社交平台上對社區毒品問題表達不滿。新墨西哥州近年一直是美國藥物過量死亡率較高的州份之一。

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