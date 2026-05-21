泰國公主病情惡化情況不樂觀 昏迷逾三年近日腹部嚴重感染

泰國王室周四（21日）表示，住院三年多的泰國公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）健康狀況惡化，情況相當不樂觀。

負責治療的醫療團隊報告稱，帕差拉吉帝雅帕公主自今年4月開始，因大腸發炎引發嚴重的腹部感染，目前出現生命跡象不穩、血壓偏低、心律不整以及凝血功能異常等症狀。

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醫療團隊持續使用肺部及腎臟輔助設備，並採用多種抗生素、升壓藥物及控制心律的藥物進行治療，但帕差拉吉帝雅帕的病情仍持續惡化。目前，醫療團隊仍在全力開展治療工作，並持續對公主病情進行密切觀察。



2022年12月，帕差拉吉帝雅帕在陸軍位於呵叻府巴衝地區的訓練場地訓練參加國際比賽的犬隻時，因心臟相關疾病突然失去意識。差拉吉帝雅帕至今已住院超過3年。當時王室曾透露，公主患有嚴重的血液感染，肺部與腎臟功能皆需透過醫療儀器與藥物來維持運作。