伊朗局勢︱沙特媒體：美伊或5月底再次在巴基斯坦進行談判

美國總統特朗普（ Donald Trump）19日日再次對伊朗施壓，表示如果雙方無法達成協議，美軍將發動大規模攻勢。不過有沙特阿拉伯媒體傳出消息，伊朗與美國將於5月底伊斯蘭教朝覲季節結束後，可能在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行新一輪談判。對此，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）於當地時間20日晚間就伊美局勢、霍爾木茲海峽安全以及美國對伊朗施壓等議題表態，強調伊朗將在「強烈不信任美國」的前提下繼續推進談判，同時堅決維護國家利益。

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伊朗：對美「強烈且合理的不信任」

巴加埃表示，伊朗目前透過巴基斯坦作為中間人，持續與美國進行信息交換。德黑蘭的核心訴求包括：結束地區衝突、解凍伊朗海外資產，以及停止針對伊朗航運的「海上劫掠」行為。他指出，儘管美方在過去一年半期間留下了負面記錄，伊朗仍以「認真與善意」的態度推動外交進程，但同時也對美國保持「強烈且合理的不信任」。

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另一方面，中東航運要道的安全機制也成為外交斡旋的重點。巴加埃透露，伊朗目前正與阿曼合作，並協調相關國際專業機構，推動建立一套長期的安全機制，以確保霍爾木茲海峽的長期穩定與安全，並防止任何威脅國家利益的行為發生。

他強調，伊朗始終是霍爾木茲海峽安全航行的維護者，並願意與其他沿岸國家合作，制定保障國際航運安全通行的相關協議與機制。巴加埃進一步說明，新的安全機制除了涉及航運安全問題之外，還應納入海上安全成本，以及美國與其盟友在海灣地區軍事行動對生態環境所造成的嚴重破壞。