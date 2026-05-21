伊朗局勢︱美空軍已折損42架飛行器 作戰成本逾850億美元超估算3倍

美國國會研究服務局（CRS）最新發布的一份報告指出，迄今已確認損失各類飛行器共計42架。有指，報告內容曝光後，引發美國國會與軍事界極大震撼。

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25架無人機被毀

報告顯示，美軍的損失包括F-15E與F-35A戰鬥機，以及MQ-9「死神」與MQ-4C「海神」無人機。其中無人機損失最為嚴重：美國海軍共有24架MQ-9「死神」攻擊偵察無人機與1架MQ-4C「海神」偵察無人機被摧毀。

報告同時指出，空中加油機也遭受了嚴重破壞。共有7架KC-135「同溫層油船」加油機報廢停用，其中一架在伊拉克墜毀，造成機上6名機組人員罹難。

美軍KC-135空中加油機。路透社

美國中央司令部證實，兩架支援針對伊朗「史詩怒火行動」的KC-135加油機於伊拉克西部空域發生意外。CBS NEWS畫面截圖

失事飛機載有6名軍職人員。CBS NEWS畫面截圖

在有人駕駛作戰飛機方面，美軍損失了4架F-15E「攻擊鷹」戰鬥轟炸機，其中3架在科威特上空遭友軍誤擊擊落，1架則被伊朗防空部隊擊落。另外，在伊朗執行搜救任務期間，美軍被迫主動摧毀了2架停在地面的MC-130J「突擊隊員II」特種作戰飛機，還有1架HH-60W「快樂綠巨人II」直升機也遭到損壞。

另一方面，據「伊朗戰爭成本追蹤器」（Iran War Cost Tracker）網站報道，特朗普政府在長達79天的對伊朗軍事行動中，已花費超過850億美元。這一金額幾乎是五角大樓代理審計長朱爾斯．赫斯特先前估計的290億美元的3倍。

美國與以色列自2月28日起開始對伊朗境內目標發動襲擊，造成超過3000人死亡。4月8日，華盛頓與德黑蘭宣布停火兩周。隨後在伊斯蘭堡舉行的會談未有成果，目前尚無戰事重啟的消息，但美國已開始封鎖伊朗港口。停火協議之後已獲延長。

