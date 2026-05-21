三星罷工︱三星勞資突達臨時協議 暫避過大罷工

南韓科技巨頭三星電子的勞資雙方昨日中午一度宣布談判破裂，工會揚言今日起舉行為期18天的大罷工。其後僱傭勞動部長金榮訓親自上陣擔任斡旋者，勞資再度展開協商，終於在深夜戲劇性地達成臨時薪資協議，據報內容包括薪資提高6.2%，工會決定暫緩總罷工計劃。工會全體成員將於22日（周五）至27日（下周三）就薪資協議臨時方案投票。

據報薪資提高6.2%

三星電子勞資雙方此前就2026年薪資問題舉行了多輪談判，但雙方就部分議題的分歧持續擴大，昨日中午宣布談判破裂。代表逾6萬名員工的三星電子工會隨即發布動員令，聲稱將於今日（周四）起發動總罷工，約有4.8萬名員工參與。為了阻止罷工危機，僱傭勞動部長金榮訓親自擔任斡旋者。

由他參與協調的勞資協商，於昨日下午4時起在京畿地方僱傭勞動廳舉行，終於深夜戲劇性地達成了協議。據報內容包括薪資提高6.2%，三星預計撥出約11.5%的營業利潤，用於發放獎金。

政府曾擬啟動緊急調停權

工會聯合鬥爭本部昨晚向成員發布公告，稱原定5月21日至6月7日舉行的總罷工暫緩實施，直至另行通知。全體成員訂於22日下午2時至27日上午10時，就2026年度臨時薪資協議舉行投票，決定否是贊成。

此前有報道指韓國政府討論是否啟動緊急調停權，以防止罷工造成國家級損失。由於晶片製造在韓國出口中佔比大，三星罷工久拖不決或給韓國出口導向型經濟造成損害，因而不斷引發韓國政府的關注和擔憂。三星電子作為全球重要的存儲晶片製造商，一旦發生罷工，可能進一步加劇由全球人工智能（AI）數據中心建設持續升溫帶來的半導體供應趨緊局面，其影響或波及汽車、電腦及智能手機等多個行業。南韓總理金民錫上周日曾稱，一旦罷工，可能會擾亂三星高度複雜的半導體製造流程，造成高達100萬億韓圜（約5200億港元）的經濟損失。

這次勞資爭議源於三星工會不滿績效獎金遠低於競爭對手SK海力士。工會領導人近來一直要求三星製定新的薪資結構，將年度營業利潤的15%用於員工獎金，並取消目前將獎金上限設為年薪50%的規定。公司則表示這些要求過於苛刻，指出半導體產業的周期性波動性很大。