大阪「日本橋街頭祭」爆醜聞 兩女Coser遭百男包圍狂拍裙底 網民轟變態

日本國內最大規模的Cosplay盛事「日本橋街頭祭」（Street Festa）近日於大阪日本橋隆重舉行，活動氣氛高漲，吸引高達24萬人次入場盛裝參與。然而，網絡上隨即瘋傳多張令人震驚的照片及影片，踢爆在活動期間，有大批男性攝影師及「宅男」公然包圍兩名女Cosplay愛好者（Coser），更集體近距離將相機及手機貼近地面，狂拍女方的裙底春光。畫面曝光後引發網民極度不齒，紛紛怒轟主辦方監管不力，並強烈要求警方介入逮捕這群涉嫌性騷擾的男子。

穿短裙現身遭層層圍困 鏡頭直塞裙底畫面極震撼

根據多名日本網民在社交平台分享的現場影片及照片可見，當時兩名外貌年輕的女Coser身穿性感超短裙現身，隨即被現場數十以至上百名男性重重包圍。

令人髮指的是，這群男子並非進行正常的動漫攝影，而是集體蹲下甚至「全體趴地」，將手中的專業相機、長焦鏡頭以至智能手機，直接伸到女Coser的超短裙正下方，以極其誇張的貼地低角度瘋狂閃光拍攝。現場人頭湧湧，鏡頭幾乎擠滿了女Coser的裙下空間，場面極度混亂且不堪入目。

網民痛斥「變態盛會」 質疑攝影活動變合法偷窺

畫面在網上瘋傳後，隨即引爆日本及海外網民的怒火。不少熱愛動漫文化的網民痛心斥責，這種行為完全玷污了Cosplay的本意。有網民直言，現在的「日本橋街頭祭」攝影活動，已經被這群害群之馬演變成一場「合法的偷窺盛會」，「人們似乎完全忘記了Cosplay的藝術與意義，只是純粹把手機伸進別人的裙底，將大型文化活動變成了一場徹頭徹尾的變態集會，這群人應該立即被逮捕！」

不過，亦有部分網民提出質疑，質問主辦方為何對現場如此失控的畫面視若無睹，並直言：「拍照者固然可恥，但被拍照者在公共場合容許這種尺度，雙方都有責任，整個畫面讓人感到毛骨悚然。」

官網明文嚴禁低角度偷拍 呼籲參加者自保

翻查「日本橋街頭祭」的官方網站，主辦方早已預防性地列出多項嚴格的參加守則。指引明文禁止參加者身穿過於暴露、有違公序良俗的服裝入場。

同時，大會守則中亦特別強調：「嚴禁以極低角度進行任何形式的偷拍，以及進行任何有傷風化、違反公共秩序和道德的行為。」主辦方亦在活動前公開呼籲所有入場人士及Coser，在展現愛好的同時，必須採取適當的防範措施，避免讓自己捲入偷拍或性騷擾等不愉快事件。然而，面對現場數十萬人的洶湧人潮，如何落實執法與維持秩序，顯然已成為大會的一大漏洞。