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特朗普：將與賴清德通話  白宮稱短時間內決定是否對台軍售

即時國際
更新時間：08:03 2026-05-21 HKT
發佈時間：08:03 2026-05-21 HKT

美國總統特朗普周三（20日）表示，願意與台灣領導人賴清德進行對話，並強調自己「會跟所有人談」，惟未透露具體的對話時間點。白宮官員隨後對此作出回應，指出正如特朗普先前所言，美方將在短時間內，就新一批價值高達140億美元的對台軍售案做出最終決定。

特朗普早前結束在北京為期三天兩夜的國事訪問。在登上「空軍一號」總統專機返航美國途中，他在隨行記者的聯合訪問中談及對台軍售等敏感議題。當時他表示，將會就軍售案與「目前治理台灣的人」進行談話，但並未有點名指出「那個人」是誰。

美國總統特朗普周三（20日）表示，願意與台灣領導人賴清德進行對話，並強調自己「會跟所有人談」，惟未透露具體的對話時間點。美聯社
美國總統特朗普周三（20日）表示，願意與台灣領導人賴清德進行對話，並強調自己「會跟所有人談」，惟未透露具體的對話時間點。美聯社

據《彭博社》報道，特朗普於20日在華盛頓接受訪問時，首度明確證實，他將會與賴清德「談一談」。

外界關注，特朗普此番表態是否與今年初已在美國國會過關、但至今仍壓在白宮案頭的對台軍售案有關。

該批價值高達140億美元（約1,090億港元）的對台軍售案，雖然早在今年1月已獲得美國國會通過，但實際的軍售合約至今始終尚未拍板，仍有待特朗普親自簽署批准。據悉，這批軍售內容包含了防禦能力先進的攔截飛彈。

針對特朗普最新釋出的對話意願，中央社報道指，白宮一名官員隨後透過電子郵件，以匿名背景說明的方式作出回應。該名官員說：「如同特朗普總統所言，他將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定。」

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