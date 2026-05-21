美國正式起訴古巴前總統勞爾謀殺罪 兩國關係陷導彈危機後新低

美國和古巴緊張局勢升級。路透社引述美國特朗普政府一名高級官員報道，美國司法部周三（20日）已正式起訴現年94歲的古巴前總統勞爾（Raul Castro）。此舉是華盛頓對古巴政府施加極限施壓的重大行動，標誌著這兩個冷戰宿敵的關係跌至歷史新低。

翻30年前舊帳 指涉擊落美籍古巴流亡者民航機

據美國司法部官員指，針對勞爾的指控，源於1996年震驚國際的「兄弟救援」（Brothers to the Rescue）飛機墮毀事件。當時，總部設於邁阿密的古巴流亡者飛行員組織「兄弟救援」派出兩架小型飛機，在佛羅里達海峽搜救逃離古巴的偷渡難民。然而，飛機遭到古巴軍方戰機擊落，機上4人全部喪生。國際民航組織（ICAO）隨後的調查報告指出，擊落事件發生在國際領海範圍。

事發時擔任古巴國防部長的勞爾，被指對此負有直接責任。古巴政府過去一直堅稱，軍方是按「既定命令」擊落入侵古巴領空的飛機，並強調勞爾當時並未下達具體開火指令。

根據美國法院記錄顯示，勞爾被控四項謀殺罪，包括一項「密謀殺害美國公民」罪名，還被控兩項毀壞航空器罪名。美國還對其他與案件相關人士提出指控，另有五人被列爲被告。

特朗普推進政權變更 警告絕不容忍「流氓國家」

報道指，邁阿密美國檢察官辦公室於周三（20日）舉行儀式悼念該案死者，司法部隨後配合儀式正式宣布起訴決定。當天正值1902年美國結束對古巴軍事佔領的紀念日，唯古巴現政府將此日子視為「美方干涉與掠奪」的象徵。

特朗普在周三發表的聲明中擺出極其強硬的姿態，聲言：「美國絕不容忍一個包庇敵對外國軍事、情報和恐怖活動的流氓國家，駐紮在距離美國本土僅90英里的地方。」外界預期，特朗普此舉旨在加速推翻古巴的共產黨政權。

魯比奧拋億元援助方案 古巴外長駁斥「虛偽」

與此同時，父母為古巴移民的美國國務卿魯比奧，周三向古巴民眾發表視像講話，將古巴目前的電力、糧食及燃料嚴重短缺歸咎於現任領導層，並提出美方可提供1億美元的援助方案，試圖建立「新關係」。

古巴外長布魯諾·羅德里格斯（Bruno Rodriguez）隨即在社交平台X反擊，痛斥魯比奧是「腐敗和復仇主義利益集團的代言人」。不過，古巴並未明確拒絕該筆援助，羅德里格斯寫道：「他不斷談論古巴並未拒絕的1億美元援助方案，但鑑於美國經濟封鎖和能源絞殺帶來的毀滅性影響，這種虛偽對任何人來說都是顯而易見的。」

委內瑞拉模式翻版？古巴總統警告將現「血海」

報道表示，近年在特朗普政府的嚴厲制裁下，古巴正經歷數十年來最嚴重的經濟與能源危機。美方此次「司法起訴敵國元首」的手段，與早前對付委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的策略如出一轍。今年1月3日，美軍突襲加拉加斯生擒馬杜羅並押解至紐約受審，特朗普隨後在3月曾公開警告古巴「就是下一個」。

面對迫在眉睫的軍事與司法威脅，現任古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）強調古巴不對外構成威脅，並嚴厲警告，美國對古巴的任何軍事冒險行動，最終都將演變成一場「血海（bloodbath）」。

勞爾是古巴前領導人卡斯特羅的胞弟，二人革命成功上台後，擔任古巴國防部長數十年。他於2008年接替卡斯特羅成為總統，並於2018年卸任，至今仍然是古巴政壇幕後的重要人物。

古巴外交部目前尚未對勞爾被起訴一事作出直接回應。