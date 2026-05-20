拋空油價｜「神準時機」盤後交易獲利數千萬港元 美國監管機構查3間公司

美國總統特朗普3月23日透過社交媒體宣布推遲打擊德黑蘭能源基礎設施前幾分鐘，倫敦證券交易所集團（LSEG）爆發了一波盤後交易，短短幾分鐘內有超過8億美元（近62.3億港元）的美國和國際原油期貨易手，引發外界質疑。美國商品期貨交易委員會（CFTC）目前正在調查這波可疑交易，目前至少鎖定3間公司調查。

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其中一間受查公司，是總部位於倫敦的投資公司Qube Research & Technologies，在這波可疑交易中賺了約500萬美元（約3920萬港元）。一間基金公司Forza Fund Ltd.獲得了約1000萬美元（約7835萬港元）的收益。法國石油公司道達爾能源（TotalEnergies）交易部門Totsa則獲利約20萬美元（約157萬港元）。

這些公司尚未被指控有不當行為。外媒報道，期貨市場的監管機構，正在調查是否有知情人士事先知曉特朗普的貼文，並利用該資訊進行交易，或洩露給可能進行交易的人。CFTC接觸的一些公司表示，他們的交易決策，是基於特朗普發文前約15分鐘出現的一則新聞標題。

特朗普改變主意後，美國油價下跌了多達13%，這些把握時機進行的交易從中獲利。根據成交量調整後的平均價格，當天至少有5家公司從原油期貨交易中獲利500萬美元或更多。