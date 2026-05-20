Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拋空油價｜「神準時機」盤後交易獲利數千萬港元 美國監管機構查3間公司

即時國際
更新時間：20:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：20:18 2026-05-20 HKT

美國總統特朗普3月23日透過社交媒體宣布推遲打擊德黑蘭能源基礎設施前幾分鐘，倫敦證券交易所集團（LSEG）爆發了一波盤後交易，短短幾分鐘內有超過8億美元（近62.3億港元）的美國和國際原油期貨易手，引發外界質疑。美國商品期貨交易委員會（CFTC）目前正在調查這波可疑交易，目前至少鎖定3間公司調查。

相關新聞：拋空油價｜美伊開打看準時機「神操作」 押注近550億 司法部查神秘交易

其中一間受查公司，是總部位於倫敦的投資公司Qube Research & Technologies，在這波可疑交易中賺了約500萬美元（約3920萬港元）。一間基金公司Forza Fund Ltd.獲得了約1000萬美元（約7835萬港元）的收益。法國石油公司道達爾能源（TotalEnergies）交易部門Totsa則獲利約20萬美元（約157萬港元）。

這些公司尚未被指控有不當行為。外媒報道，期貨市場的監管機構，正在調查是否有知情人士事先知曉特朗普的貼文，並利用該資訊進行交易，或洩露給可能進行交易的人。CFTC接觸的一些公司表示，他們的交易決策，是基於特朗普發文前約15分鐘出現的一則新聞標題。

特朗普改變主意後，美國油價下跌了多達13%，這些把握時機進行的交易從中獲利。根據成交量調整後的平均價格，當天至少有5家公司從原油期貨交易中獲利500萬美元或更多。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
8小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
4小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
4小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
2026-05-19 19:03 HKT
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
01:45
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
7小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
幫父母「供樓冇名」係親情綁架？FG被逼做樓奴掀熱議 過來人痛揭下場：最後一毫子都冇｜Juicy叮
幫父母「供樓冇名」係親情綁架？過來人痛揭下場：最後一毫子都冇 FG被逼做樓奴掀熱議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前