德國華裔夫婦疑獲取軍事技術資訊 被指扮成翻譯或汽車製造商員工

德國警方周三在慕尼黑拘捕了一對夫婦，指控他們「為中國情報機構工作」，試圖獲取具有軍事用途的先進技術資訊。這對夫婦是德國公民，姓名分別為Xuejun C. 和Hua S.。警方正在搜查他們在慕尼黑的住所和工作場所。

德國聯邦檢察院稱，這對夫婦「偽裝成翻譯或汽車製造商的員工」，與德國大學和研究機構的眾多學者建立聯繫，特別是在航空航天工程、電腦科學和人工智能領域的教員。

檢方指出，一些科學家隨後「被誘騙前往中國」，理由是為平民聽眾進行有償講座，但實際上聽講座的是國有軍工企業的員工。

除了被捕的2人，德國檢方也正在對柏林、慕尼黑和德國其他幾個地方的10名「未被懷疑犯有任何罪行但可能是證人的人員」採取「進一步措施」。