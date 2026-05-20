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柬埔寨金邊突襲太子集團 拘捕104人

即時國際
更新時間：16:25 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:25 2026-05-20 HKT

柬埔寨執法單位日前採取聯合行動，突擊搜查位於金邊的太子廣場大廈，拘捕104名涉及網絡詐騙等罪行的疑犯。

據《紅星新聞》報道，柬埔寨打擊科技詐騙委員會、地方當局、警方以及檢察院代表，5月16日聯合突擊搜查太子廣場大廈A棟和B棟大樓，拘留了104人，分屬6個不同國籍。其中，83名嫌疑人涉嫌參與網路詐騙活動，其餘21名分屬5個國籍的嫌疑人因非法居留被拘留。

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據柬埔寨打擊科技詐騙委員會介紹，警方繳獲了800部手機、77部桌上電腦、36部手提電腦、6夥CPU、5台iPad和4台電腦顯示器。該委員會指，根據初步取證，嫌疑人利用這些場所進行科技詐騙，通過引誘國內外民眾參與虛假投資項目來實施犯罪。

目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交當局依法處理。

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打擊科技詐騙委員會表示，新通過的《打擊網路詐騙犯罪法》規定了對違法者的嚴厲處罰，包括終身監禁、最高10億瑞爾（約人民幣170萬元）的罰款，以及沒收資產。

2026年1月7日，柬埔寨太子集團創辦人、福建籍的陳志被從柬埔寨金邊押解回北京，他涉嫌重大跨境賭詐犯罪，遭北京當局採取強制措施。陳志被指控開設賭場、詐騙、非法經營等，且曾遭美英制裁。2026年1月7日，柬埔寨太子集團創辦人、福建籍的陳志被從柬埔寨金邊押解回北京，他涉嫌重大跨境賭詐犯罪，遭北京當局採取強制措施。陳志被指控開設賭場、詐騙、非法經營等，且曾遭美英制裁。

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