西班牙服飾品牌Mango創辦人墮谷亡或涉謀殺 長子拘留受查

西班牙知名時尚服飾品牌Mango創辦人安迪奇（Isak Andic）墜崖身亡案件出現重大逆轉，由意外死亡案改向謀殺案偵辦。西班牙警方19日證實，已拘留死者長子喬納森（Jonathan Andic）向其問話。



事發於2024年12月，當時71歲的安迪奇與與喬納森在巴塞隆拿近郊遠足，期間從逾100米、部分報道稱約150米高的懸崖墜落身亡，喬納森是唯一目擊者。

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據了解，喬納森已被帶往西班牙東部馬爾托雷爾法院接受訊問。由於調查仍在進行中，警方未能公開細節。安迪奇家族發言人證實喬納森因父親死亡案受查，但拒絕透露更多內容。

警方最初將案件列為意外，並一度結案，後來發現喬納森供詞前後不一致，不排除涉及謀殺，2025年10月重啟調查。

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墜崖位置特殊 不似意外

當地媒體披露，安迪奇墜崖地點地勢特殊，警方認為「難在沒有外力情況下發生意外」。加上遠足當天，據指喬納森以希望與父親單獨談話為由，要求隨行保鑣先離開，令案件增添疑點。儘管目前尚未公開指控喬納森的罪名，也未發現直接指向謀殺的證據，警方認為綜合迹象顯示，此案恐非單純意外。

安迪奇生於土耳其伊斯坦布爾，1960年代隨家人移居西班牙加泰隆尼亞，1984年創立Mango，成功將品牌打造為可與Zara競爭的全球快時尚龍頭之一。Mango目前在全球擁有約2900家門市，去年營收達38億歐元（約345億港元），創歷史新高。安迪奇去世時身價約45億美元（約352.5億港元），喬納森是家族繼承人之一，並擔任公司副董事長。