美國男冷血殺妻藏屍 秒結新歡再用亡妻戒指求婚

美國威斯康辛州一名43歲男子，涉嫌殺害結縭多年的妻子並棄屍後，隨即將facebook感情狀態改為「喪偶」，然後迫不及待上交友軟件Tinder找新歡。

令人髮指的是，他竟然還拿亡妻的結婚戒指，向剛認識沒多久的新女友求婚成功。直到警方在兩人愛巢的垃圾桶內驗出失蹤妻子的血跡，才揭穿冷血人夫的恐怖真面目。

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Aaron Nelson / Dodge County Sheriff‘s Office

據Law and Crime報道，現年43歲的納爾遜（Aaron Nelson），因涉嫌謀殺妻子亞歷克西斯（Alexis Nelson）並藏匿屍體被捕。

法院文件顯示，這對夫妻於2025年3月29日最後一次共同現身，在住處河狸壩（Beaver Dam）當地一間便利店內的閉路電視拍下身影。隨後，亞歷克西斯的手機訊號顯示她移動到大約48公里外的桑普雷里市（Sun Prairie），從此人間蒸發。

假名新帳號賣「喪偶」人設

納爾遜被發現購買了一個容量高達32加侖（約121升）的巨型垃圾桶。妻子失蹤僅僅幾天後，他便以「詹姆士．尼爾森（James Nelson）」的假名開設新facebook帳號，感情狀態直接設定為「喪偶」。

Alexis Nelson / Dodge County Sheriff‘s Office

2025年4月30日，納爾遜透過知名交友軟件Tinder成功匹配到一名新女友。這名新歡向調查人員坦承，兩人進展極快，在2025年5月底前就已經同居。然而，當警方上門向這名新女友問話時，眼尖的辦案人員瞬間注意到她手上戴着閃亮的訂婚戒指，經比對證實是屬於失蹤的亞歷克西斯的戒指。

巨型大垃圾桶 驗出妻血迹

隨後警方於2025年6月，在納爾遜與新未婚妻的愛巢中，搜出上述提到那個巨型垃圾桶，經過科學鑑證驗出內部有亞歷克西斯的血迹。不僅如此，警方出動的專門搜屍犬，在住家嗅出腐爛遺體的氣味。

儘管納爾遜遺體至今未找到，警方上周依一級故意謀殺罪及隱匿屍體罪將他逮捕歸案。納爾遜被關押在道奇縣監獄，法官裁定以100萬美元（約783萬港元）的巨額現金保釋金移送法辦，全案預計於5月28日再度開庭審理。