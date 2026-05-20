三星罷工︱工會斥資方拖字訣明如期大罷工 總統府促雙方協議
更新時間：11:28 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:32 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:32 2026-05-20 HKT
記憶體主要製造商南韓三星電子的勞資談判破裂，工會表示明天（21日）會如期發動大罷工。南韓總統府敦促三星電子勞資雙方全力以赴，直至達成協議。
據韓媒韓聯社報道，三星電子與工會就獎金發放上限等舉行第三輪談判。三星集團跨企業工會三星電子分會表示，19日22時許，工會對雇傭勞動部旗下中央勞動委員會提出的協調方案表示同意，但是公司方面拒不接受協調方案。隨後，會議則延長到第三天。
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工會今日表示，公司方面只反覆稱「尚未做出決策」，沒有表明立場。
在中央勞動委員會的主導下，事後調解會議結束。工會將於明天如期啟動總罷工，在罷工期間工會仍將繼續努力，爭取同資方達成協定。
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