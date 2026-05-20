越南千萬粉絲23歲女網紅宣布確診血癌 揭不煙不酒但兩習慣拖垮身體

越南Z世代超人氣網紅Dan Thy（本名Pham Tuong Lan Thy）日前無預警發布短片，向粉絲投下震撼彈，宣布自己不幸確診血癌（白血病）。現年僅23歲的她，在TikTok坐擁超過1100萬粉絲，過去以精緻妝容及變裝影片走紅。如今在鏡頭前卻面容憔悴、數度哽咽，並公開自己過去三年「日夜顛倒、每天5杯奶茶」的極端作息，引發社會對年輕人健康問題的高度關注。

三年來幾乎不喝白開水 狂灌含糖飲料至日出

Dan Thy日前上傳了一段長約3分鐘的影片。她在影片中面帶憔悴，但仍努力保持冷靜。她坦言，過去幾年為了經營社群平台及趕製短影音內容，生活作息徹底失衡，經常熬夜工作至清晨6、7點才入睡，日夜顛倒已成常態。

更令人震驚的是她的飲食習慣。Dan Thy自爆過去3年來「幾乎完全不喝白開水」，每天以4至5杯奶茶、抹茶拿鐵等高糖飲料代替水分。她表示，自己平時不抽煙、不喝酒，過去身體亦無出現明顯不適，一直以為自己年輕「撐得住」，萬萬沒想到疾病會突然敲門，這才驚覺長期透支健康的代價。

勇敢拍片記錄容貌 粉絲震驚湧入打氣

在越南年輕一代中擁有數億次點讚率的Dan Thy，向來以坦率作風見稱，過去亦曾大方分享自己16歲整容的經歷。面對突如其來的血癌噩耗，她直言未來將面臨漫長而艱苦的療程，深知化療會導致掉髮及外貌改變，因此希望透過鏡頭記錄下自己目前的模樣。

她哽咽強調，拍片公開病情絕非為了博取同情，而是因為未來無法穩定更新社交平台，必須向粉絲交代；同時，她希望以自身的慘痛經歷作「活教材」，警惕那些自恃年輕而忽視身體警訊、作息無度的年輕人。

消息曝光後震驚越南網民，大批粉絲紛紛湧入其帳號留言送上祝福，祝願她能戰勝癌魔。與此同時，這宗病例亦觸發大批「夜貓族」與「手搖飲愛好者」的反思，紛紛表示要重新檢視自己的日常作息與飲食習慣。