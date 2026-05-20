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伊朗局勢｜萬斯稱和談取得大進展 惟美媒指「進展甚微」 傳美以最快下周重啟軍事打擊

即時國際
更新時間：04:36 2026-05-20 HKT
發佈時間：04:36 2026-05-20 HKT

美伊局勢在「停火」與「開戰」的邊緣劇烈拉扯，美國副總統萬斯於5月19日表示，美國與伊朗的談判已取得「重大進展」，但美方同時已準備好重啟軍事行動的「B方案」。然而，美媒隨即引述官員及調解方消息「打臉」，指雙方在核心議題上分歧巨大，和談實際上原地踏步，美以兩國甚至已著手準備最快於下周重啟軍事打擊。

萬斯：談判正取得良好進展 惟「B方案」已就緒

萬斯在白宮記者會上表示，美國的核心目標是確保伊朗無法獲得核武。他指，在開戰的首六個星期內，美軍已成功削弱了伊朗的常規軍事能力。目前美方正按照總統特朗普的指示與伊方進行談判，並釋出樂觀信號，包括聲稱雙方正在進行大量的「來回溝通」，並取得了良好進展，他認為伊朗方面同樣希望達成協議。

不過，萬斯亦罕有釋出威嚇，直言為了阻止伊朗擁有核武，美國隨時可以重啟軍事行動，這套「B方案」已經準備就緒。但他強調，這並非特朗普或伊朗人民所樂見的結果。

萬斯在白宮記者會上表示，美國的核心目標是確保伊朗無法獲得核武。美聯社
萬斯在白宮記者會上表示，美國的核心目標是確保伊朗無法獲得核武。美聯社
報道引述地區調解方及美國官員的消息指出，美伊談判實際上「進展甚微」，伊朗的立場至今沒有發生任何顯著變化。美聯社
報道引述地區調解方及美國官員的消息指出，美伊談判實際上「進展甚微」，伊朗的立場至今沒有發生任何顯著變化。美聯社

華爾街日報：伊朗立場強硬 雙方分歧依舊

儘管白宮高調唱好，但《華爾街日報》（WSJ）同日的報道卻描繪出截然不同的權力博弈。報道引述地區調解方及美國官員的消息指出，美伊談判實際上「進展甚微」，伊朗的立場至今沒有發生任何顯著變化，並堅守四大核心訴求：結束敵對狀態、獲得經濟緩解（解除制裁）、賠償戰爭損失，以及在戰略水道霍爾木茲海峽發揮監督作用。

報道特別提到，針對美國要求伊朗「終止或長期暫停核計劃」的底線，雙方仍處於極度對立的僵局。

地區消息：美以正準備最快下周發動襲擊

就在特朗普日前因海灣國家元首勸說而宣布「暫緩」原定周二（19日）的軍事行動後，中東內幕人士透露，這短暫的和平窗口可能隨時關閉。

有地區消息人士向媒體爆料，鑑於談判流於表面，美國與以色列軍方並未放鬆戒備，雙方正緊鑼密鼓地為未來幾天內重啟軍事打擊作準備。部分知情人士甚至直指，若談判在未來數日內徹底破裂，美以聯合襲擊「最早可能在下周就會發動」。

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