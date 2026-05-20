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南韓星巴克推「坦克日」宣傳 被指觸碰光州事件傷痛惹民憤 CEO辭職

即時國際
更新時間：03:45 2026-05-20 HKT
發佈時間：03:45 2026-05-20 HKT

南韓星巴克（Starbucks Korea）近日因一場市場行銷活動引發全民憤怒。該公司在 5 月 18 日「光州民主化運動」紀念日當天，推出名為「坦克日」（Tank Day）的促銷活動，文案內容被指公然挑釁民主運動受難者家屬及國民感情。負責經營南韓星巴克的傳統零售巨頭Shinsegae Group已於 19 日宣布，即時解僱南韓星巴克行政總裁孫正賢（Sohn Jeong-hyun）。

「坦克」與「噠」聲 揭開歷史傷疤

引發爭議的行銷活動旨在推廣名為「Tank」系列的隨行杯，廣告標語寫道：「伴隨『噠！』（Tak）一聲放到桌上」。然而，活動發布之日正值光州事件 46 周年，其關鍵詞觸動了韓國社會極其敏感的歷史神經，事關1980 年 5 月，全斗煥軍政府派遣軍隊及坦克進入光州暴力鎮壓示威學生與平民，造成數百人死亡或失踪。『噠！』聲被指影射 1987 年首爾大學生朴鍾哲遭酷刑致死案。當時警方辯稱調查人員僅是「拍了一下桌子，那孩子就『噠』的一聲倒地死亡」，此荒謬說法當年引發極大民憤。

總統李在明痛斥：卑劣者的行為

南韓總統李在明周一出席光州悼念活動時，在社交媒體上表達「憤慨」，要求星巴克向受難者家屬道歉。李在明批評該活動玷污了光州市民流血抗爭的歷史與受害者，形容這是「卑劣者（degenerate peddler）」的行為。

Shinsegae Group主席孫正賢（Son Jung-hyun）隨後發表公開道歉，表示行銷內容深度傷害了公眾及遺屬感情，身為集團代表深感愧疚並致以最深切的歉意。

消費者發起抵制 股價應聲下跌

儘管南韓星巴克在活動上線數小時內緊急撤下文案並道歉，但未能平息民憤，大量網民在社交平台展示取消星巴克會員資格、刪除應用程式及申請儲值卡退款的截圖，呼籲全民抵制。

受此事件影響，持有韓國星巴克 67.5% 股權的SCK Company，其股價在首爾股市收市下跌 5.5%

星巴克全球總部（Starbucks Global）於周二發表聲明，向光州人民及客戶致歉，強調已採取領導層問責行動，並正展開全面內部調查，將實施更嚴格的審核標準與員工培訓，確保類似悲劇不再發生。

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