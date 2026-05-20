羅馬必買手信｜「性感神父月曆」賣足23年　本尊爆料：沒當過神父！

在羅馬隨處可見的「性感神父」月曆是遊客必買紀念品之一。上頭印了清秀俊俏男子的臉龐，身穿神職人員的衣服，然而這張帥臉的本尊近日接受記者訪問，自認毫不性感，也從沒當過神父，照片甚至不是在羅馬拍攝。

相關新聞：杜拜朱古力｜南韓爆紅麻糬驗出惡菌超標2.5倍 81間甜品店違規遭罰

「看不出哪裏性感」

法新社報道，這份《羅馬月曆》（Calendario Romano）在羅馬許多天主教教會或報亭都可以看到，每本售價約10歐元（約90港元），是許多遊客參訪教會後的紀念品之一。月曆封面連續多年都印着一張年輕男子微笑的帥臉，由於他身穿神父服裝，大眾稱他為「性感神父」。

近日總部位於羅馬的《共和報》（Repubblica）訪問到這位「性感神父」本尊，他現已39歲，名叫加利齊亞（Giovanni Galizia），真實身分是一名空服員教官。

網民開心抱着「性感神父」月曆拍下開箱過程。 IG@biancabosso

年青時貪玩拍攝

加利齊亞透露，《羅馬月曆》封面那張照片，是他17歲時「出於好玩」和攝影師合作，穿上神父服裝所拍下的照片。雖然被稱為「性感神父」，但他絲毫不這麼覺得，「我看不出來那張照片有哪裏性感，甚至沒有任何刺激感官的部分」。

《羅馬月曆》除了封面以外，每個月都會搭配一張「神父」的照片，從加利齊亞17歲至今已經過了23年，2027年的版本都開始賣了，他的臉還在那裏。加利齊亞確認：「我可以保證的是，我從來沒有當過神父。」他認為，其他月份照片上的那些神父可能也不是真的。

也有其他版本的「性感神父」月曆。 IG@marichka_psy

英國網站轉售羅馬名物「性感神父」月曆。 adengland.com

從未進賬1分錢

他憶述，2004年遇到一位想要透過照片展現意大利不同城市風情的攝影師，像是威尼斯有貢多拉船夫，羅馬就配上神父。那位攝影師問他想不想參與，還說就當作來玩，所有東西，包括神父的服裝都是對方準備的。然而，「羅馬神父照」實際上不是在羅馬拍攝，而是在西西里島西北部的城鎮「巴勒摩」（Palermo）。

加利齊亞從未因為這張照片收過1分錢。他說自己的臉在羅馬非常有名，但在其他地方他可以當一個無名小卒，只是每次有朋友去首都玩的時候，「他們都會拍一張月曆的照片給我」。