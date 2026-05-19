傳美密商無限期駐軍格陵蘭 有權否決外資 圖排擠中俄

美國《紐約時報》報道，美國正試圖修改一項長期的軍事安排，以確保美軍能無限期留在格陵蘭。即使格陵蘭獨立，這個概念基本上是一個永久條款，而格陵蘭人對此非常反感。

紐時指，過去4個月，美國、格陵蘭以及掌控格陵蘭外交事務的丹麥談判代表一直在華府舉行機密會談。這些會談旨在為美國總統特朗普揚言以軍事接管格陵蘭提供一個下台階，並縮小一場可能導致北約組織聯盟分裂的危機。

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格陵蘭人擔心，特朗普會再度將侵略矛頭對準格陵蘭。美聯社

美媒揭露特朗普對格陵蘭的訴求，圖為美國駐格陵蘭的領事館。路透社

美國副總統萬斯曾到訪格陵蘭。路透社

格陵蘭示威反對美國圖接管格陵蘭。路透社

警惕6月14日特朗普生日

但格陵蘭領袖對目前提出的方案感到擔憂，因為美方企圖在這個北極島嶼扮演更重要的角色。他們也擔心，如果與伊朗的衝突平息，特朗普會再度將侵略矛頭對準格陵蘭。部分格陵蘭政治人物表示，他們甚至在日曆上圈出了一個需要警惕的日期6月14日，也就是特朗普的生日。

報道指，美國已將談判範圍擴大到軍事事務之外，並希望對格陵蘭境內的任何重大投資交易擁有實質否決權，藉此將俄羅斯與中國等競爭對手排擠在外。格陵蘭人與丹麥人對此表示強烈反對。

美國防部推動軍事擴張計畫

紐時又說，美國正在討論與格陵蘭在天然資源方面的合作。格陵蘭蘊藏豐富的石油、鈾、稀土和其他關鍵礦物，而其中大部分深埋在格陵蘭的冰層之下。

報道稱，美國國防部正迅速推進軍事擴張計畫，最近更派遣一名陸戰隊軍官前往格陵蘭南部的城鎮納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq），視察二戰時期的機場、港口以及可供美軍駐紮的地點。

格陵蘭憂美侵主權

格陵蘭官員擔心，美國的要求如此苛刻，等同於對格陵蘭主權的重大侵犯。儘管丹麥和美國官員都聲稱格陵蘭的未來取決於島上5.7萬居民，但格陵蘭官員表示，美國的要求將束縛他們世世代代。

格陵蘭議會議員漢森（Justus Hansen）表示，如果美國人得到他們想要的一切，將永遠不會有任何「真正的獨立」。

他說：「我們倒不如把自己的旗幟升一半就好。」