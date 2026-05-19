伊朗局勢｜伊正式成立新機構管理霍爾木茲海峽

伊朗最高國家安全委員會昨日宣布，負責管理能源要道霍爾木茲海峽的新機關已成立。

一個名為「波斯灣海峽管理局（PGSA）」的帳號當日在X平台上線，該帳號發文稱：「波斯灣海峽管理局官方帳號現已上線。關注我們，獲取霍爾木茲海峽營運和最新進展的實時更新。」

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目前還不清楚該機關會做甚麼事，但伊朗當局現已實質封鎖該航道，且一直希望向通行船隻收費。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖這條重要航道。交戰各方自4月8日起維持一項脆弱的停火協議。

伊朗緊抓該航道撼動全球市場，也讓伊朗取得重要談判籌碼。與此同時，美國海軍也在對伊朗各港口實施封鎖。

