「拯救荷里活」成洛城市長選戰焦點

荷里活影視製作持續低迷，已從娛樂產業問題演變成洛杉磯市長選戰的重要議題。市議員拉曼（Nithya Raman）、現任市長巴斯（Karen Bass）與真人騷名人普拉特（Spencer Pratt）近日紛紛將「拯救荷里活」列為競選核心訴求。

洛杉磯現任市長巴斯（Karen Bass）。 美聯社

拉曼日前在社交媒體發布競選影片，背景是一處空蕩蕩的攝影棚。她說：「以前這里擠滿服裝師、電工、場景醫護與餐飲人員，成千上萬洛杉磯人靠這行維生。現在卻一片安靜。自2018年以來，洛杉磯拍攝天數已減少一半。」荷里活長年是洛杉磯經濟支柱，然而近年因娛樂產業整併、製作外流至提供稅務優惠的州與國家，以及串流媒體熱潮降溫，洛杉磯已損失數十億美元經濟活動。過去4年間，洛杉磯影視相關工作減少約5.7萬個，自2022年以來，更有超過80間影視製作服務公司倒閉。

影視工作者批評，洛杉磯官僚程序複雜、法規繁瑣、拍攝許可申請緩慢且昂貴，逼使不少劇組轉往其他更友善地區。普拉特在網上發文稱：「洛杉磯背棄了荷里活，如今這隻金母雞需要急救。」

