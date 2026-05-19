馬斯克告OpenAI敗訴 陪審團指太遲入稟 已過訴訟時效

美國加州聯邦陪審團周一（18日）裁定，全球首富馬斯克（Elon Musk）對OpenAI及其共同創辦人提出的訴訟太遲，已超過法定追訴時效，因此判定馬斯克敗訴，也替矽谷近年最受矚目的法律攻防戰劃下句點。這項裁決對馬斯克造成重擊，也為OpenAI可能最快今年啟動上市鋪路。馬斯克已表明提出上訴，認為法官立下可怕的先例。

馬斯克表明上訢 指法官立下可怕先例

這宗備受矚目的官司，源自馬斯克與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）、總裁布羅克曼（Greg Brockman）多年來的恩怨。馬斯克於2024年提出訴訟，指控2人將原本以非牟利形式成立的OpenAI，轉變為追求商業利益的公司，形同「偷走一家慈善機構」，違背當初創立時的非牟利使命。

馬斯克告OpenAI敗訴。美聯社

官司涉及馬斯克與奧爾特曼多年來的恩怨。法新社

馬斯克的律師表明上訴。美聯社

這宗世紀官司吸引大批傳媒採訪。美聯社

案件原本圍繞OpenAI是否背離創立時「造福公眾」的非牟利使命，但今次裁決重點在於馬斯克入稟太遲，而非陪審團正面裁定OpenAI是否背叛使命。

裁決重點：入稟太遲

9名成員組成的奧克蘭聯邦法院陪審團僅花2小時審議就認定，馬斯克其實早已知悉OpenAI朝營利化方向發展，不應拖到2024年才提出訴訟。而馬斯克對奧爾特曼、布羅克曼、OpenAI基金會以及微軟提出的相關指控，均已超過法定期限，因此駁回其核心論點。

先前要求陪審團提供諮詢意見的法官羅杰斯隨後接受並確認陪審團決定。

這宗案件審訊歷時3周，多位科技界重量級人物輪番出庭。審訊過程揭露大量OpenAI內部訊息與權力鬥爭細節，包括奧爾特曼2023年一度遭董事局撤換，以及OpenAI如何從小型研究機構，發展成估值約8520億美元的AI巨擘。證詞也曝光高層的驚人財富，包括布羅克曼持股價值約300億美元，前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）持股約70億美元。

OpenAI商業轉型得以持續 為上市鋪路

這項裁定也讓OpenAI避開可能影響公司未來發展的重大法律風險。若馬斯克勝訴，OpenAI可能被迫恢復非牟利架構，不僅將衝擊其首次公開招股計畫，也可能破壞與微軟、亞馬遜及SoftBank等主要投資人的合作關係。在全球人工智能（AI）競賽中，這些投資人已向該公司注入數十億美元。

OpenAI律師薩維特在法院外表示，陪審團的裁定證明，這宗訴訟是一場試圖破壞競爭對手的虛偽行動。他說，馬斯克雖可提出自己的說法，但9名陪審員認定，「那只是故事，而不是事實」。微軟也歡迎裁決結果。

xAI將繼續提出訴訟

儘管敗訴，馬斯克已誓言提出上訴。他的xAI也將繼續透過其他訴訟，對OpenAI及微軟提出壟斷與竊取商業機密的指控。

馬斯克猛烈抨擊接受陪審團認定其對OpenAI提出訴訟太遲的聯邦法官，指控法官立下「可怕的先例」，因為開創一個可以掠奪慈善機構的先例，對美國的慈善捐贈環境具有極大的破壞性。