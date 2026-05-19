伊波拉病毒︱6美國人疑接觸患者 據報1美國醫生確診轉移德國治療

世界衛生組織周日宣布，非洲剛果民主共和國和烏干達出現的伊波拉（Ebola Virus）疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。美國媒體其後報道，至少有6名美國人在民主剛果接觸過疑似或確診患者，其中1人相信出現病徵，其他3人被判定為「高風險接觸」。

美國疾控中心（CDC）周日表示，將協助撤離少數受疫情直接影響的美國公民。據報美政府正安排把6人送往安全地點進行隔離與治療。

民主剛果昨日報告稱，該國約有350宗疑似病例，100多人死亡。

據美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，SURGE國際基督教宣教組織表示，一位名叫史塔福的醫生在當地一間醫院為病患治療時，感染了伊波拉病毒。該名美國醫生已經被轉移到德國，而他的妻子、4個小孩，以及另一名醫生，都會被轉移到其他地方觀察治療。與此同時，美國疾病局也加強防範，援引公衛法「第42條法案」，限制特定人士入境。

另據法新社報道，美國疾控中心18日宣布，禁止過去21天到過剛果、南蘇丹、烏干達的非公民入境，這是為防止伊波拉疫情而採取的措施之一。

根據美國疾控中心網站發布的最新消息，這項依據聯邦公共衛生法發布的政策將持續30天，其中包括「加強旅行篩查、入境限制和公共衛生措施」，以防止病毒進入美國。