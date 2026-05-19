法600影人反極右大亨遭封殺 包括茱麗葉庇洛仙等一線演員導演

法國影壇逾600名重要幕前幕後人員上周聯署公開信，批評右翼億萬富豪博洛雷威脅法國的電影業，影業「面臨集體想像力被法西斯主義接管的風險」。博洛雷旗下的法國最大電影製作公司Canal+周日作出反擊，其行政總裁周日在康城影展投下重磅炸彈，宣布將封殺這600多名影人，包括茱麗葉庇洛仙等多位一線導演、演員，引發歐洲影壇震盪。

憂法西斯主義侵蝕想像力

上述公開信由600多位電影界專業人士聯署，包括達成三大國際影展（康城、栢林、威尼斯）大滿貫影后的茱麗葉庇洛仙，以及導演兼攝影師雷蒙迪栢當、伊朗裔女導演法爾西（Sepideh Farsi） 及參與奧斯卡獲獎片《墮下的對證》編劇的哈拉瑞等影壇中堅力量。聯署者說，將法國電影交給「極右派老闆」，不僅會導致創作標準化，更憂心其信奉的法西斯主義會侵蝕集體想像力。

法國大滿貫影后茱麗葉庇洛仙，亦因反對博洛雷遭封殺。法新社

他們對Canal+計劃於2028年完全收購法國第三大影院網絡UGC表示震驚，認為博洛雷（Vincent Bollore）將掌控從融資、製作到發行、上映的電影全鏈條，同時擔心這位傳媒大亨正通過電視、出版社推行一種反動的、極右的社會計劃，可能會蔓延到電影領域。

聯署信呼籲人們動員起來，反對極右勢力對電影行業日益增加的控制。

法國電影製作龍頭Canal+的行政總裁馬克西姆周日反擊，在康城影展宣布集團將不再與聯署公開信的數百名電影界人士合作。

馬克西姆認為這份聯署信對致力於捍衛Canal+獨立性與內容多樣性的團隊「極度不公」，宣稱：「我不會再與簽署那份聯署書的人合作，我也不想Canal+再與這些人合作。」

博洛雷擁有強大媒體帝國

74歲的保守派富豪博洛雷擁有強大的媒體帝國，包括Canal+及歐洲首屈一指的影視製作發行集團StudioCanal，還擁有CNews頻道、歐洲第一電台、《星期日報》，並與極右翼人士關係密切。

這場影視圈的動盪與近期法國出版業的劇變遙相呼應。上個月，百餘位作家集體退出歷史悠久的格拉塞（Grasset）出版社，抗議其老闆博洛雷宣揚極右翼思想，說：「我們拒絕成為這場試圖在文化和媒體領域，全面推行威權主義的意識形態戰爭的人質。」博洛雷其後在《星期日報》撰文，稱退出出版社的人是「一小撮自以為高人一等的人」。

隨着明年春季總統大選臨近，聯署人擔憂博洛雷會利用主導地位對電影加以干涉，使電影淪為服務特定政治意識形態的宣傳工具。

這位億萬富翁靠着物流業發家致富，近年積極進軍法國的媒體，保守派人士對此表示歡迎，認為此舉有助於平衡他們眼中長期存在的左翼傾向。

評論家經常將他與傳媒大亨梅鐸相提並論，稱其旗下的CNews新聞頻道與美國霍士新聞台相當相似。

隨着明年春季總統大選臨近，聯署人擔憂博洛雷會利用主導地位對電影加以干涉，使電影淪為服務特定政治意識形態的宣傳工具。