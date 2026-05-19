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寧忍劇痛不增母負擔 印尼16歲孝子長期穿「細2個碼鞋」 不幸傷口感染離世

即時國際
更新時間：08:46 2026-05-19 HKT
發佈時間：08:46 2026-05-19 HKT

 

印尼近日發生一宗令人痛心的社會悲劇。東加里曼丹省三馬林達市（Samarinda）一名16歲高中生，因家境清寒，長期忍受穿著碼數不足的窄小校鞋，導致雙腳嚴重紅腫感染。這名貼心的少年為省開支一直隱瞞傷勢，最終不幸因傷口惡化引發敗血症，於上月底撒手人寰。

為省錢擠進「細兩碼」校鞋 實習站立加劇傷情

這名不幸過世的少年名為曼達拉（Mandala Rizky Saputra）。據印尼媒體《KisahDunia》和《Kumparan News》等報道，曼達拉的腳掌尺寸原本需要穿著45號鞋，但由於家中經濟拮据，他長期只能擠進僅有的43號校鞋中。

東加里曼丹省三馬林達市（Samarinda）一名16歲高中生，因家境清寒，長期忍受穿著碼數不足的窄小校鞋，最終不幸因傷口惡化引發敗血症，於上月底撒手人寰。Alamy 示意圖
東加里曼丹省三馬林達市（Samarinda）一名16歲高中生，因家境清寒，長期忍受穿著碼數不足的窄小校鞋，最終不幸因傷口惡化引發敗血症，於上月底撒手人寰。Alamy 示意圖
曼達拉的腳掌尺寸原本需要穿著45號鞋，但由於家中經濟拮据，他長期只能擠進僅有的43號校鞋中。KisahDunia截圖
曼達拉的腳掌尺寸原本需要穿著45號鞋，但由於家中經濟拮据，他長期只能擠進僅有的43號校鞋中。KisahDunia截圖

曼達拉近期前往購物中心進行實習，需長時間站立及走動。為了緩解腳趾擠壓的劇痛，他默默在鞋頭塞入泡棉緩衝，即使雙腳已磨至流血、發炎，他仍對家人堅稱「鞋子還能穿」，不願讓靠擺攤維生的母親拉特納薩裡（Ratnasari）增加額外負擔。

傷口化膿引發敗血症 母親自責悲慟

長期摩擦導致曼達拉的腳部傷口出現化膿，但他因擔心醫藥費而隱瞞病情，拒絕就醫。直到4月25日，他的病情突然急轉直下，送院後證實不治。醫療人員初步研判，死因為腳部傷口引發的嚴重敗血性感染。

母親拉特納薩裡受訪時哽咽不已，她自責地表示，曾多次察覺兒子的鞋子太小並提議更換，但曼達拉總是懂事地拒絕，表示要將錢留作房租和飯錢。她悲痛地說，沒想到自己連一雙合腳的鞋子都買不起給孩子，竟成了終生遺憾。

補助體制現漏洞 教育部坦言未覆蓋弱勢

此事件引發印尼社會高度關注。印尼教育部副部長阿蒂普（Atip Latipuhayat）發表聲明表示深切遺憾。他坦承經調查後發現，曼達拉一家雖然符合領取弱勢學生「智慧印尼計劃（PIP）」補助的資格，但卻從未被登記在名單內。

阿蒂普承認現行的社會福利與教育補助篩選體制存在明顯漏洞，未能及時將社會安全網覆蓋到真正有需要的家庭，當局承諾將檢討並優化相關程序，防止類似悲劇再次發生。

 

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