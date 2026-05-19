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美聖地牙哥清真寺爆槍擊 釀5死包括2名青少年槍手 保安捨身救人壯烈犧牲

即時國際
更新時間：07:15 2026-05-19 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-19 HKT

美國聖地牙哥（San Diego）周一（18日）發生嚴重校園及宗教場所槍擊案。兩名分別17歲及19歲的青少年槍手，闖入當地一座清真寺及附屬學校開火，造成3名成年人死亡，其中包括一名英勇犧牲的保安。兩名嫌疑人隨後駕車逃離現場，最終在警方圍捕下，於車內舉槍自戕。

槍手逃亡後自盡 附近園藝工避過一劫

事發於當地時間周一上午11時43分，位於克萊蒙特（Clairemont）的聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）傳出密集火聲。警方接報後出動近百名警力封鎖現場，發現包括清真寺保安阿卜杜拉（Amin Abdullah）在內的3名成年人倒臥在建築物外。

聖地牙哥警官在記者會上指出，保安阿卜杜拉在事件中扮演了關鍵角色，他奮不顧身阻止槍手進入內部，「否則情況可能會更糟」。當時清真寺附屬的學校內有大批學童正在上課，情況極為危急，阿卜杜拉的英雄行為挽救了許多生命。

兩名槍手在行兇後駕駛一輛白色寶馬（BMW）私家車逃離。期間，他們曾向附近兩街之隔的一名園藝工人開槍，幸好該名工人及時躲避，未有中彈。

警方隨後在哈頓街（Hatton St.）發現該輛目標車輛。警員靠近時，發現兩名青少年嫌疑人均已死於槍傷。聯邦調查局（FBI）已介入協助調查兩人的犯案動機。

撤離數百名師生 全美清真寺加強巡邏

伊斯蘭中心伊瑪目（Imam）塔哈·哈桑（Taha Hassane）隨後發放影片向社區報平安，證實所有學生、教師及工作人員均已安全撤離。事發地點周邊有多所學校，包括聖地牙哥伊斯蘭學校（Islamic School of San Diego）及兩所特許學校，警方一度逐家逐戶搜索以確保社區安全。

事件震驚全美，包括紐約市警察局（NYPD）及維珍尼亞州警方在內的各地執法部門，均宣佈加強對當地清真寺的巡邏。美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）對此暴力行為表示譴責，聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）則表示會全力支持受影響的穆斯林社區，並持續跟進調查進度。

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