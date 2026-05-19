伊朗局勢｜特朗普：暫緩對伊軍事打擊 稱受中東多國首腦勸說

美國總統特朗普表示，他已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊。他稱，這一決定是在多位海灣國家領導人的直接干預與勸說下作出的。

特朗普表示，他是在接獲多位地區關鍵盟友的請求後決定暫緩行動，其中包括卡塔爾埃米爾（君主）、沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman），以及阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德（Mohammed bin Zayed）。他稱，這些領導人擔心，美軍一旦對伊朗發動直接軍事打擊，將會引發不可收拾的區域連鎖反應，甚至演變成全面戰爭，嚴重威脅海灣地區的能源設施及航運安全。

特朗普又指，這些領導人認爲，美伊將能夠達成停火協議，而該協議將對美國以及中東各國乃至更廣泛地區，都具有高度可接受性。該協議的關鍵內容將包括：伊朗不得擁有核武器。

特朗普說：「基於我對上述領導人的尊重，已指示防長赫格塞思、參謀長聯席會議主席丹尼爾·凱恩以及美國軍方，取消原定明日對伊朗的打擊行動。但同時，我也已進一步指示他們，一旦未能達成可接受協議，應隨時準備立即執行對伊朗的大規模全面軍事打擊行動。」