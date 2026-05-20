普京訪華｜習近平與普京舉行會談 談中東局勢堅持談判尤為重要

應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京於5月19日至20日對中國進行國事訪問。5月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。隨後，與俄羅斯總統普京舉行會談。

《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期

據新華社報道，習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為我們能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。當前，國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高質量的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

習近平指出，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，《中俄睦鄰友好合作條約》的先進性、科學性和現實價值愈加凸顯。中方支持《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，將同俄方一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。

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習近平談中東局勢：堅持談判尤為重要

習近平指出，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。戰事盡早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。我提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，就是希望進一步凝聚國際社會共識，為緩局降溫、止戰促和作出貢獻。

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俄羅斯總統普京對中國展開為期2天的國事訪問。普京於周二（19日）晚抵達北京首都國際機場，中方在機場舉行歡迎儀式，中共中央政治局委員、外長王毅到場迎接。

中國國家主席習近平周三（20日）在人民大會堂為普京舉行歡迎儀式，兩國元首之後舉行小範圍會談，討論兩國雙邊關係中最重要和最敏感的問題，之後再舉行擴大形式會談。普京訪華行程最後一個項目是與習近平茶敘，每方只限邀請4人參與，將會集中討論國際議程中的熱點問題。

中國外交部早前表示，今次已是普京第25次訪華，兩國元首會就雙邊關係各領域合作，以及共同關心的國際地區問題交換意見。

預計普京今日行程：