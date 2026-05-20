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普京訪華｜中方上午舉行歡迎儀式 習近平將與普京會談

即時國際
更新時間：10:36 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:36 2026-05-20 HKT

應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京於5月19日至20日對中國進行國事訪問。5月20日上午，國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。

俄羅斯總統普京對中國展開為期2天的國事訪問。普京於周二（19日）晚抵達北京首都國際機場，中方在機場舉行歡迎儀式，中共中央政治局委員、外長王毅到場迎接。

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國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。 新華社
國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。 新華社
國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。 新華社
國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京訪華。 新華社
習近平將同俄羅斯總統普京會談。 央視
習近平將同俄羅斯總統普京會談。 央視

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中國國家主席習近平周三（20日）在人民大會堂為普京舉行歡迎儀式，兩國元首之後舉行小範圍會談，討論兩國雙邊關係中最重要和最敏感的問題，之後再舉行擴大形式會談。普京訪華行程最後一個項目是與習近平茶敘，每方只限邀請4人參與，將會集中討論國際議程中的熱點問題。

中國外交部早前表示，今次已是普京第25次訪華，兩國元首會就雙邊關係各領域合作，以及共同關心的國際地區問題交換意見。

預計普京今日行程：

  1. 上午：正式歡迎儀式，在天安門廣場舉行；
  2. 會晤：先進行小範圍會談，隨後擴大範圍會談；
  3. 茶敘：會談後進行非正式茶敘；
  4. 其他活動：出席「中俄文化教育年（2026—2027）」啟動儀式；討論經貿合作。

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